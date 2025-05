Palo a Alcaraz antes de Roland Garros: "No es capaz"

Carlos Alcaraz es la gran atracción de estos días previos al inicio del torneo en Roland Garros, siendo la imagen más deseada para los aficionados y todas las marcas que le ansían para sus eventos promocionales.

Pese a ello, no todo el mundo parece tener al tenista de El Palmar como favorito pese a las credenciales que ha mostrado en toda la gira de tierra batida, sobre todo en Roma, donde superó en una gran final a su gran rival, Jannik Sinner.

Uno de ellos es el mítico tenista sueco, Mats Wilander, que ya en alguna que otra ocasión ha atizado al español por su manca de inconsistencia, y que ahora, antes de Roland Garros, ha vuelto a lanzarle un dardo.

"En este momento de su carrera Alcaraz no es como Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic. No es capaz de jugar todos los partidos como en la final de Roland Garros, que sí pudieron los otros tres. Creo que Jannik Sinner es capaz de hacerlo, pero Carlos Alcaraz aún no ha llegado a ese punto" declaró el que fuera número uno en la cadena Eurosport.

"Pero tenemos que darle algo de tiempo. Creo que mientras tengamos estos partidos en los que significa tanto, y en esos días, Carlos Alcaraz aparece y juega su mejor tenis. Así que no creo que tengamos que preocuparnos. Pero ¿debemos esperar que siempre esté en la cima? Lo más probable es que no" prosiguió el sueco.

Para Wilander, en el caso de Sinner es distinto. "A diferencia de Carlos, Jannik me recuerda más a lo tres grandes. No sabemos si Carlitos volverá al número uno del mundo en uno o dos años, ya que la consistencia de Sinner va a estar ahí" aseguró.

Pese a la diferencia entre ambos, el sueco tiene muy clara una cosa. "Una final entre estos dos jugadores en Roland Garros sería el partido más grande de esta generación".