Munar arremete con dureza contra Roland Garros: "Parece un circo"

Jaume Munar se mostró muy descontento tras su derrota ante Arthur Fils por el comportamiento del público francés, que trató de molestarle durante todo el encuentro hasta acabar consiguiendo la victoria de su pupilo.

“No voy a morderme la lengua. Estoy entrenado en eso. Me parece una falta de respeto es no parar de cantar e interrumpir. No dejan que el juego avance. Hay que recordar que estamos para hacer nuestro trabajo. Los fans están para el show, pero hay momentos que esto parece un circo. Parece un teatro" apuntó el balear en la rueda de prensa posterior.

El español no tuvo que sobreponerse solo a ello, sino que también a un Fils que pareció estar a punto de abandonar por problemas físicos y que resurgió milagrosamente en el último set para dejar a Munar sin una victoria que hubiera sido la primera de su carrera en una segunda ronda de Grand Slam.

"Son muchas. Hay un momento donde no dejan sacar, entre saques no dejan de molestar… si hago doble falta es mi culpa, pero hay que dejar que el juego se desarrolle. No dejan que hagamos nuestro trabajo” finalizó un Munar molesto con lo vivido en la Suzanne Lenglen.