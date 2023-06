El mensaje de Nadal tras el récord de Djokovic

El tenista español ha reaccionado con un mensaje en redes tras la victoria del serbio en Roland Garros Djokovic se ha convertido en el tenista con más Grand Slams de la historia

Rafa Nadal se ha rendido al éxito de Novak Djokovic en Roland Garros y a su nuevo récord histórico en el mundo del tenis. El tenista español, que no ha podido participar en la presente edición de Roland Garros, ha tenido que ver la final entre el serbio y Casper Ruud desde casa.

Tras la victoria de Djokovic, Nadal ha visto cómo superaban sus 22 Grand Slams y le arrebatan ya la primera posición en el ranking histórico de títulos. Se lo ha tomado con deportividad, y ha aprovechado la oportunidad para felicitar a su rival.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻