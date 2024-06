¿Ha llegado el fin del 'Big Three'?

No todo es eterno y el llamado 'Big Three' tampoco lo es. La hegemonía histórica protagonizada por Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic se desvanece cada vez más. Y es que el serbio ha renunciado a seguir disputando el Grand Slam francés tras la lesión sufrida en la rodilla derecha durante su partido ante Cerúndolo y pasará por quirofano, por lo que lo también se pederá Wimbledon.

La noticia la confirmó el propio torneo: "Djokovic se ha retirado de Roland Garros por una lesión en la rodilla derecha. Te deseamos una pronta recuperación", explicaba el comunicado. Esta lesión coincide en uno de los peores momentos del serbio en toda su carrera. No ha ganado ningún título en todo lo que llevamos de temporada y tras su retirada de Roland Garros, pierde el número uno ante Jannik Sinner.

Esta noticia, más allá de afectar al transcurso del torneo y en el ranking ATP, tiene una trascendencia mayor en la historia del tenis. El mal momento de Djokovic puede tener unas consecuencias a largo plazo. Puede significar el fin, ahora sí, de la hegemonía que ha reinado en el tenis en los últimos tiempos.

Fin a una racha de 19 años

La retirada del torneo por parte de Novak Djokovic acaba con una hegemonía histórica del 'Big Three' en el Grand Slam francés. Se pone fin a una racha de 19 años en la que alguno de los miembros del Big 3 lograba llegar a la final de Roland Garros. La última ocasión en la que ninguna de la tres leyendas llegó a una final en el torneo francés fue en 2004, cuando la disputaron Gastón Gaudio y Guillermo Coria.

2022 avisó del fin de un reinado

En 2022 fue cuando se amenazó por primera vez a este reinado. Después 20 años, ningún miembro del 'Big Three' se encontraba entre los dos primeros en el ranking ATP. Daniil Medvedev fue el número 1 del mundo y Alexander Zverev se convirtió en el número 2.

Los verdugos del Big 3

El fin a esta supremacía no solo de debe a que la edad no perdona. En los últimos años, ha aparecido una generación de tenistas que han dado un golpe sobre la mesa. Esta nueva generación está liderada por Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner. Alcaraz sorprendió a propios y extraños con tan solo 19 años, convirtiéndose en el número 1 del mundo con menos de edad de toda la historia y ganando dos Grand Slams (US Open 2022 y Wimbledon 2023).

Alcaraz - Sinner, duelo del futuro en el tenis / EFE

Por otro lado, Jannik Sinner, con 22 años, rompió la barrera ganando el Open de Australia este año, sumándole los dos Masters 1000 ganados y convirtiéndose la próxima semana en número uno del mundo tras la lesión de Djokovic.

Alcaraz y Sinner se presentan como los dos grandes favoritos a llevarse Roland Garros y, de esta manera, certificar que el fin de la hegemonía del 'Big Three' nunca antes había estado tan cerca.