Kei Nishikori, el rival de Alcaraz que dejó a Nadal sin medalla en Río

Carlos Alcaraz debutará el próximo lunes en Roland Garros. El español, que alzó por primera vez en su carrera el título en París, arrancará su andadura ante el japonés Kei Nishikori, un veterano en el mundo del tenis que llega al Grand Slam francés entre algodones, después de retirarse lesionado en el torneo de Ginebra.

De 35 años, Nishikori llegó a ser un jugador temible en el circuito. En 2015, alcanzó el número 4 del ranking mundial, un año en el que ganó tres títulos: Memphis, Barcelona y Washington. De hecho, el japonés fue de los pocos tenistas que rompió la racha de victorias de Nadal en el Barcelona Open, alzando el título y lanzándose a la piscina del RCTB tanto en 2014 como en 2015.

Sus actuaciones en Grand Slams también son notables. Llegó en dos ocasiones a las semifinales del US Open, y alcanzó tres veces los cuartos de final de Roland Garros. El japonés destacó por ser un tenista que se adaptaba bien a todas las superficies, aunque en arcilla y en pista dura era un rival temible con una derecha poderosa.

Nishikori, en el Barcelona Open de 2019 / EFE

Nishikori fue el verdugo de Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El japonés venció al balear en la lucha por la medalla de bronce, aunque el duelo tuvo bastante polémica. Y es que sería de las pocas veces que veríamos visiblemente enfadado y desquiciado al jugador español en pista.

En aquel partido, Nishikori venció en el primer set fácilmente (6-2). A Rafa no le salía nada y la derecha del japonés dominaba el juego con suma facilidad. Además, en los Juegos Olímpicos de Río se jugaba en pista dura, una superficie en la que Nadal no se sentía tan cómodo como en la tierra batida.

Rafa Nadal, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 contra Kei Nishikori / Archivo

En el segundo set, la dinámica no cambió y el japonés se llegó a colocar 5-2 arriba. Estaba a tan solo un juego de conseguir la medalla de bronce. Aun así, Rafa volvió a hacer de las suyas y remontó lo imposible para acabar ganando la manga en el tie-break y forzar el set definitivo.

Fue entonces cuando sucedió el polémico capítulo. Nishikori se marchó al vestuario al finalizar el tie-break, algo habitual en el circuito. Sin embargo, pasaron hasta doce minutos y todavía el japonés no había aparecido en pista. Ante esta situación, Nadal empezó a inquietarse y a preguntar a los oficiales por qué le dejaban estar tanto tiempo fuera de pista entre sets.

"Esto no es legal"

“A mí no me jodas, esto no es legal. Si no hay tiempo (máximo para ausentarse de la pista), yo me puedo ir a tomar una Coca-Cola", le dijo Nadal a Carlos Bernardes, juez de silla del partido. Finalmente, Nishikori apareció de nuevo en pista, bajo el abucheo de la grada, y acabó ganando el set final por 6-3, dejando a Nadal sin medalla de bronce.

El nivel del japonés, sobre todo físico, ya no es el que era y se ha convertido en un tenista más asequible para los del 'top-ten'. Un buen rival para debutar y coger ritmo en la tierra batida de París. Alcaraz iniciará su camino hacia el título contra un rival que desquició a Nadal. Aunque no parece que vaya a hacer lo mismo ante el número dos del mundo.