Homenaje a Nadal en Roland Garros: a qué hora y dónde ver por TV en España

Por primera vez desde el año 2004, Rafa Nadal no estará en el cuadro de Roland Garros. Un final a una carrera que pasa a la historia del deporte y que deja una de las hazañas más increíbles que jamás se haya visto: los 14 títulos del español en la Phillipe Chatrier. El balear recibirá un homenaje en París por toda su trayectoria en el torneo más especial de su carrera.

A medida que el español fue ganando Roland Garros, el público francés se fue mostrando más cálido con el jugador, que tan solo perdió cuatro veces en la tierra batida parisina. Hace unas semanas, la organización del torneo confirmó que se le rendiría un homenaje al mejor jugador de la historia en tierra batida.

121 partidos ganados son el legado de un jugador insuperable en París. En 2005, levantó por primera vez el título tras derrotar en la final a Mariano Puerta y 2022 fue el año en que cerró un precioso récord, derrotando a Casper Ruud ya en la parte final de su carrera. De hecho, el noruego explicó a posteriori que incluso vio a Rafa ir con muletas el día siguiente a la conquista de su último Roland Garros.

"No estoy seguro de que sea la última vez, no estoy seguro al 100%. Es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Me encanta jugar aquí y estoy jugando mejor que hace dos meses", comentó Nadal tras su derrota el año pasado ante Alexander Zverev, sin ser del todo consciente de que sería la última vez que jugaría en Roland Garros.

¿Cuándo es el homenaje a Nadal en Roland Garros?

El homenaje a Nadal tendrá lugar en la pista que le vio crecer tanto personalmente como tenísticamente: la Phillipe Chatrier. La organización confirmó que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de mayo, día en el que dará comienzo el cuadro final de la competición, con partidos de primera ronda en categoría masculina y femenina.

Tras los tres partidos de la sesión diurna en la pista central, se llevará a cabo el homenaje a Rafa Nadal, en el que habrá "muchas sorpresas", según confirmaron Amélie Mauresmo (directora del torneo) y Gilles Moretton, presidente de la Federación Francesa de Tenis.

¿A qué hora es el homenaje a Nadal en Roland Garros?

Teniendo en cuenta que el homenaje será después de los tres partidos de la sesión diurna, la ceremonia se llevará a cabo durante la tarda, no antes nunca de las 18:00 horas CET.

¿Dónde ver por TV el homenaje a Nadal en Roland Garros?

El tributo de Roland Garros a Rafa Nadal podrá seguirse en España a través de Eurosport y Teledeporte, el canal deportivo de RTVE. Además, también se podrá seguir online por streaming en Max.

Como siempre, podrás seguir toda la actualidad a través de SPORT.es.