Djokovic desvela su ayuda española en Roland Garros

Novak Djokovic volvió a dejar patente ante Zverev en los cuartos de Roland Garros que pese a sus 38 años y a los malos momentos que le puedan venir, sigue siendo el temible tenista que merece seguir estando siempre entre los grandes favoritos.

Mensaje claro en pista con un despliegue de juego increíble y mensaje claro a los micrófonos de Àlex Corretja en Eurosport. "Hoy es una de esas noches por las que merece la pena seguir jugando, es evidente" aseguró el serbio, que también desveló su conversa durante el partido con Feliciano López, que se encontraba sentado en las primeras filas de la Philippe Chatrier.

"He tenido a Feliciano López ahí, que me estaba diciendo cosas, me ha ayudado. No es nada fácil no estar siendo competitivo aquí cuando tengo 38 años, ya tengo una edad" explicó ante las risas del propio Feli y de la gente que se quedó a dar un último aplauso al serbio, pasada ya la medianoche en París.

LECCIÓN DE ZVEREV

Su rival, el alemán Alexander Zverev, admitió que descartar al serbio para seguir estando entre los favoritos es un error.

"Creo que ahora mismo está un poco infravalorado, la verdad. Es curioso que lo digas, pero creo que mucha gente ya lo descarta, pero este año le ganó a Carlos en el Abierto de Australia y me ganó a mí en Roland Garros. Olvídate de la edad. Creo que para cualquier jugador, esos son resultados bastante buenos" admitió en rueda de prensa.

Djokovic sigue siendo Djokovic. Ahora, buscará una nueva final camino a su 25º Grand Slam, aunque deberá lidiar con nada más y nada menos que Jannik Sinner.