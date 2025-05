Alcaraz: "No sabía que hacer, no veía ningún hueco"

Carlos Alcaraz ya está en octavos de Roland Garros. Quizá con más complicaciones de las esperadas, el murciano tuvo que superar al bosnio Damir Dzumhur en cuatro sets, a pesar de haber ganado los dos iniciales con suma facilidad. Aun así, superó el bache y se verá las caras con Ben Shelton en la próxima ronda.

Al español se le complicó en gran medida el partido en el tercer set, en un momento de relajación. Dzhumur aprovechó la mínima oportunidad que le cedió el dos del mundo para empezar a hacer daño y mostrar una versión implacable ante su rival. Tanto que se llevó la manga y se puso break arriba en el cuarto haciendo temblar al actual campeón de Roland Garros.

"Bueno, al final problemas siempre vienen. Jugar a un nivel alto tenísticamente durante dos horas o dos horas y media es lo complicado. Hay momentos de bajón donde he tenido un poco de dudas físicamente o tenísticamente, y él lo ha aprovechado. También hay que dar crédito al nivel al que ha jugado (Dzhumur) a partir del tercero, donde prácticamente no sabía qué hacer, no veía ningún hueco", aseguró el tenista español.

Cuando se le preguntó si tenía algún problema físico después del partido, Charly despejó las dudas. "No, no, ningún problema. Simplemente un poquito de bajón físicamente que me ha costado recuperar, pero al final es lo que hay. Yo creo que la sesión de noche quizás te puede dar un poquito más de bajón, pero al final físicamente me encuentro bien".

También habló sobre el público francés. "Bueno, no nos confunde del todo. Yo creo que él también ha aprovechado un poco ese boom del público que ha estado detrás de él apoyándolo. Quizás a veces el público va con el menos favorito teóricamente, pero nosotros vamos a lo nuestro. No es que me afecte a mí, pero quizás pueda ser favorable para el otro", comentó, quitándole importancia.

"Tenía que hacer algo"

"No, he sentido que tenía que hacer algo. He sentido que él estaba en un momento de esplendor donde yo no encontraba las cosas. Lo que sí que he sentido es que probablemente estaba muy cerca de ir a un quinto. Eso sí que lo he sentido, de que si pasase tenía que estar preparado. Pero al final, en un partido o en un tenista, cuando se te pasa la derrota por la cabeza, ya estás perdido", respondió cuando le preguntaron si se había visto eliminado en algún momento.

Alcaraz se enfrentará a Ben Shelton en los octavos de final, después de que el americano venciera en la ronda anterior al italiano Matteo Gigante, verdugo de Stefanos Tsitsipas. "En el turno de noche las bolas se vuelven más grandes. Es más complicado mover la bola. Y la verdad es que parecía que estaba jugando en hierba por la manera en la que deslizaba la bola ante los cortados. O cuando botaba, que botaba prácticamente poco", finalizó Charly, que dejó claro que jugar de noche no es su cosa favorita.