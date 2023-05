Alcaraz: "Me pongo entre los candidatos a ganar Roland Garros"

El joven talento murciano se muestra ambicioso ante la gran cita parisina sobre tierra batida La más que probable ausencia de Rafa Nadal aumenta las opciones de la revelación española

El joven tenista murciano Carlos Alcaraz aspira a conquistar Roland Garros y así lo dijo abiertamente este jueves en una rueda de prensa que ofreció en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar, donde dio sus primeros raquetazos.

"Me pongo en la en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo", afirmó.

El número 1 de la ATP, que a sus 20 años afrontará su tercera presencia en el cuadro final en París -llegó a tercera ronda en 2021 y a cuartos de final en 2022-, compareció junto al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, quien aprovechó la ocasión para anunciar la creación de la copa 'Carlos Alcaraz', un evento que tendrá lugar en Navidad y que incluirá un partido de exhibición entre el jugador palmareño y otro tenista top de la ATP.

"No tanto por resultados en tierra batida sino también por la confianza que tengo, me pongo en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo, pero también hay otros grandes jugadores como Rafa Nadal, si es que estuviera; Novak Djokovic, Jannik Sinner, Holger Rune, Felix Auger-Aliassime. Es un amplio abanico de jugadores llamados a pelear por grandes cosas", comentó al referirse al segundo Grand Slam de la temporada y que para él será el primero tras perderse por lesión el Abierto de Australia.

Con respecto a su sorprendente eliminación en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, con un 3-6 y 6-7 (4) ante el húngaro Fabian Marozsan cuando venía de conquistar los títulos del ATP 500 de Barcelona y el Masters 1.000 de Madrid, extrajo conclusiones positivas.

"Venía con mucha carga y exigencia física y más mental. Llevaba muchas semanas con esa exigencia y sin poder descansar y, aunque quiero ganar cada torneo al que voy, me tomo las cosas desde el lado positivo y esta derrota me permite descansar y entrenar con una carga alta de cara a Roland Garros. En ese sentido me viene bien estar en casa y entrenar con la mirada puesta en Roland Garros", manifestó.

También aludió al hecho de que el serbio Djokovic, su gran rival en la pelea por el número 1 mundial en este momento, cayese en cuartos de final de Roma ante Holger Rune por 2-6, 6-4 y 2-6.

"Djokovic lleva más de 15 años en lo más alto y es complicado seguir esa estela de grandes resultados año tras año, pero su capacidad de dejar al lado las derrotas y sacar su mejor versión es increíble y seguro que llegará a París con mucha energía", afirmó.

"Lo veo como favorito y no hay que fijarse tanto en esos últimos resultados pues irá con hambre y ganas de ganar", remarcó Alcaraz, quien no se obsesiona con el hecho de retener la posición que actualmente tiene.

"No le doy demasiadas vueltas al ránking, aunque sé que si quiero mantener esta condición debo hacerlo bien en cada torneo. Si disfruto y me divierto vendrán buenos resultados y los puntos que me hagan tener una buena clasificación en la ATP", dijo con la naturalidad que es una de sus señas de identidad.