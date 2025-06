Alcaraz: "París siempre estará en mi corazón"

Carlos Alcaraz vuelve a reinar. Las finales no se juegan, se ganan, debió pensar el murciano. Por primera vez se veía las caras con Sinner en una final de un Grand Slam, y fue el tenista español quien terminó sumando su quinto gran título para seguir manteniendo el pleno tras una hazaña inigualable en París. US Open 2022, Wimbledon 2023, Wimbledon 2024, Roland Garros 2024 y, este domingo, Roland Garros 2025.

"Este trofeo es muy especial para mí. Solo tengo ganas de volver aquí tras año. Quiero dar las gracias a todo el público, habéis sido un gran apoyo para mí desde mi primer entrenamiento y durante estas dos semanas. Gracias a Amélie directora de (Roland Garros), gracias a los recogepelotas y a toda la organización. París siempre estará en mi corazón", comenzó diciendo Alcaraz a pie de pista tras levantar el trofeo.

El murciano, en su discurso de campeón, agradeció también a su "equipo" y "familia" por su apoyo incondicional: "Gracias por todo a mi equipo, a mi familia. He tenido el privilegio de vivir grandes cosas con vosotros. He tenido mucha suerte, hay mucha gente y amigos viniendo de Murcia, de casa, para apoyarme. A todos los que estáis en casa y no pudisteis venir, también. Gracias, este trofeo es vuestro también".

Quiso dedicar también el tenista español unas palabras a Sinner, un duro rival en la final de Roland Garros: "Es espectacular el nivel que tienes. Enhorabuena por estas dos semanas, tanto a ti como a tu equipo. Sé de vuestro esfuerzo diario, lo mucho que trabajáis por ganar este torneo o cualquier otro. Serás campeón, no una, sino varias veces. Es un privilegio enfrentarme a ti y hacer historia contigo en Roland Garros y otros torneos. Eres una inspiración para los niños, para mucha gente, incluyéndome a mí".

Sinner, rendido

También se pronunció Sinner sobre Carlos: "En primer lugar, enhorabuena a Alcaraz. Increíble batallas, increíble partido, increíble trabajo el que has hecho tú y tu equipo. Lo mereces. Es más fácil jugar que hablar ahora mismo. Gracias a mi equipo porque lo hemos intentado todo y he dado todo lo que tenía. Me gustaría recoger el trofeo de ganador, pero este año no podrá ser. Nos volveremos a ver el año que viene, nos volveremos a ver".