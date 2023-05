Alcaraz: "Es imposible para mi controlar mi energía, siempre estoy al 100%"

El murciano habló de su juego y sus opciones en una entrevista para el rotativo francés 'LÉquipe' El tenista de El Palmar es uno de los grandes favoritos a levantar la copa de los Mosqueteros

Carlos Alcaraz, en ausencia de Rafa Nadal, se ha convertido en uno de los grandes aspirantes a levantar el título de Roland Garros este mes de junio. El español llega en plena forma, con los títulos de Madrid y Barcelona bajo el brazo y ocupando el número uno del ranking ATP.

Aún así, el murciano reconoció en una entrevista para 'LÉquipe' que "pocas veces me siento favorito y menos en Roland Garros", un torneo largo y "extremadamente exigente". "Conseguir tu mejor nivel y mantenerlo durante dos semanas y siete juegos nunca es fácil. Favorito, no sé. Lo que sí sé es que siento que hice lo que tenía que hacer para llegar muy en forma y con mucha confianza. Pase lo que pase, pasará", afirmó.

Pese a su espectacular carrera con tan solo 20, Alcaraz volvió a hacer gala de su humildad y afirmó que aún le queda mucho que mejorar: "No soy de los que lo hace todo a la perfección. Soy muy exigente conmigo mismo. Soy un tipo normal, un tipo como los demás".

También fue preguntado por el rotativo francés por su buena relación con el público que llena las canchas durante sus partidos, algo de lo que intenta nutrirse. "Es cierto que en todos los rincones del mundo, salvo a veces en los partidos en los que me enfrento a un jugador del país en cuestión, me apoya el público y estoy impactado por la energía que emana de él y, eso sí, de momento, es muy especial notar tanto cariño de la gente", comentó. "Ver que tanta gente te apoya, animarte de esta manera es muy importante porque al final estás solo en una pista de tenis y también vives momentos difíciles, fracasos, caídas. Todo este cariño que recibo de gente que no conozco me parece extraordinario", reiteró.

Respecto a su competitividad, el de El Palmar aseguró que es algo que le viene de su familia, en la que todos quieren "ganar siempre". "Competir, competir, competir. Desde que era un niño solo tenía esto en mente. Y creo que tener esta obsesión tan temprano en mi vida explica en parte el jugador competitivo en el que me he convertido", explicó.

Sobre su carácter luchador en la pista, "siempre al 100%", afirmó que es algo que no puede evitar y aunque es consciente de que que "consume mucho su físico", "no puedo imaginarme el tenis de otra manera". "Es imposible para mí controlar mi energía. Quiero ir por todas las bolas. De lo contrario, no sería el jugador o la persona que soy. Y no disfrutaría de mi trabajo si no estuviera en este modo cada vez que juego.

Carlitos también habló de su trabajo con una psicóloga deportiva que le ayuda en los momentos en los que se encuentra más nervioso. "No creas que soy perfecto. Aunque me considero un jugador completo, tengo muchas cosas que mejorar. Y luego, hay momentos en los que me enfado, otros en los que pierdo la claridad o la lucidez. Evidentemente, hay lagunas que llenar", explicó, asegurando que ha aprendido mucho de las sesiones con la terapeuta.