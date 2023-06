Alcaraz – Djokovic, en directo: semifinales de Roland Garros, hoy en vivo

Roland Garros anuncia el partido como una 'guerra' generacional entre la juventud de Carlos Alcaraz y la experiencia de Novak Djokovic, que busca más que el pase en la final este año en París.

En Sport la previa resaltaba el 'choque' entre los dos mundos.

It is a conundrum of the ages. Does youth trump experience? Or vice-versa?



All will be revealed on Day 13!#RolandGarros