Flick: "Ser líderes mete presión a los rivales, ahora hay que defenderlo"

Exultante con haber logrado un nuevo triunfo y ocupar el primer puesto de la tabla, Hansi Flick quiso resaltar desde el pitido final la importancia del trabajo realizado por los suyos: "Ha sido una victoria de equipo. Ellos sabían cómo jugar con balón, ha sido un trabajo difícil, pero finalmente lo hemos conseguido. Hemos jugado contra un buen equipo. Realmente me ha gustado cómo hemos jugado. Todos los que han estado sobre el césped han dado lo mejor. Es increíble y estoy muy contento por ellos, por la afición y por el club".

El alemán valoró las cosas positivas que implica el liderato en Liga: "Por supuesto está bien lograrlo, porque supone poner presión sobre los rivales. Ahora tenemos que defender está posición". Eso sí, también dejó claro que desde "mañana toca enfocarse en el PSG".

A la hora de hablar de nombres propios, no podía faltar el de Lamine Yamal: "Es espléndido tenerle de vuelta. Todo el mundo ha podido ver lo bueno que es, pero todo el mundo ha hecho muy buen trabajo. Desde el último partido hemos tenido 68 horas de descanso y es increíble que todos los jugadores están dando su mejor versión en cada momento. Estamos felices de que Lamine haya vuelto".

"¿El Balón de Oro? Son cosas que no podemos cambiar, pero tiene la oportunidad el próximo año. Creo que lo intentará de nuevo. Para los jugadores es importante ser uno de esos chicos que puede ganarlo y en nuestro equipo", añadió el técnico al ser cuestionado por el galardón en rueda de prensa.

El técnico destacó que la decisión de dejar a Dani Olmo en el banquillo no fue por un problema físico y que "podría jugar contra el PSG". Además, también hizo hincapié en el trabajo a balón parado, que volvió a darle un gol a los culés: "Lo entrenamos. Lo estamos haciendo bien. Es importante ser fuertes en este aspecto y lo estamos haciendo".

Pedri fue uno de los más destacados ante la Real Sociedad / Dani Barbeito / SPO

Otro de los protagonistas del encuentro, en este caso el MVP, fue Pedri. "Es especial. Es un gran jugador. Me encanta cómo mejora y el liderazgo que le ha dado al equipo. Es un jugador increíble. Está en todas partes en el campo. Es muy importante para nosotros", explicó Flick

"Dro es un gran talento. Es bueno con el balón, sabe qué tiene que hacer. Nos gusta tener estos jugadores para manejar los minutos de otros futbolistas. Tenemos muchos partidos y minutos que disputar y tenemos que gestionarlo lo mejor posible. Ha hecho un gran trabajo y está preparado", sentenció el alemán sobre el debutante.

El último jugador al que quiso elogiar Flick aprovechando las preguntas fue Gerard Martín, una de sus apuestas personales: "Hace dos temporadas, cuando jugaba en el Barça B, analizamos el equipo y vimos que tenía potencial. Está trabajando duro, con actitud y mentalidad correcta. Es increíble. Nunca te decepciona, incluso en los partidos grandes. Es genial ver cómo los jugadores de La Masia mejoran".