"He oído que Schumacher se sienta en la mesa a cenar"

Han pasado ya 10 años del fatídico accidente de esquí que cambió la vida de Michael Schumacher. Las incógnitas sobre el estado de salud del piloto alemán siguen siendo muchas, en gran parte debido al hermetismo de la familia del campeón del mundo para proteger la privacidad de Michael.

En los últimos años, ciertas voces se han pronunciado sobre el posible estado de salud de Michael Schumacher. Ahora, es Johnny Herbert, el que fuese compañero del piloto alemán en Benetton entre 1994 y 1995, quien ha avivado la esperanza sobre la recuperación del campeón del mundo.

"Sólo oigo cosas de segunda mano. He oído decir a gente de la F1 que se sienta a la mesa para cenar, pero no sé si es cierto. Solo puedo leer entre líneas. No hemos sabido mucho de la familia y es comprensible. Siempre ha sido muy propio de Michael Schumacher y de la familia mantener todo muy privado, muy secreto", ha declarado.

Sin embargo, Herbert parece tener otra perspectiva sobre el estado de salud del piloto alemán: "En mi opinión, y debo recalcarlo, porque no hemos sabido nada de la familia, esto demuestra que, por desgracia, probablemente se encuentra en una situación similar a la que tenía justo después del accidente. No parece que se hayan movido mucho, si es que lo han hecho".

El que fuese compañero de Schumacher espera que los avances científicos sean capaces de aportar luz en la vida del alemán: "Supongo que la familia está esperando a que la ciencia descubra algo que, con un poco de suerte, nos devuelva al Michael que todos conocimos y a la gente que solo le vio a través de las imágenes de televisión cuando se le veía con mucho más dinamismo en una pista de carreras", ha declarado.