Zubimendi: "Renové para continuar aquí. Fue la elección que hice"

El mediocampista de la Real Sociedad se vuelve a pronunciar sobre el interés del Barça, entre otros Su reciente renovación con el club guipuzcoano hasta 2027 no fue acompañada de un incremento en su cláusula de rescisión, 60 millones

El jugador de la Real Sociedad Martin Zubimendi, que ha vuelto a ser relacionado con varios equipos durante este mercado invernal, dado que su excelente rendimiento no pasa desapercibido, pero él resta importancia a esos rumores y ha dejado claro que renovó "para continuar" con el equipo txuriurdin y que ésa fue su "elección".

Su reciente renovación con el club guipuzcoano hasta 2027 no fue acompañada de un incremento en su cláusula de rescisión, que sigue siendo de 60 millones de euros, aunque ha sido tajante al afirmar: "Renové para continuar aquí. Fue la elección que hice”.

El futbolista ha dicho, en una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de Zubieta, que se toma como "algo normal", como "parte del fútbol", los rumores sobre su posible marcha que le "mandan" sus "amigos" pero no le afectan porque, como ha explicado, tiene "la suerte" de estar "rodeado de buena gente" que le hace "tener el foco en la Real".

"No quiero gastar energía en otras cosas fuera de aquí y tengo claro lo que quiero para este año con la Real", ha recalcado.

Su reciente renovación dejó a la afición satisfecha a medias ya que su cláusula de rescisión de 60 millones de euros no cambió. "Es un tema que me sorprendió", ha manifestado al respecto Zubimendi, quien ha agregado que estaba "muy contento por renovar".

"Vi que había muchos comentarios en torno a la cláusula -ha indicado-, pero creo que es equilibrada, comparada con las de otros compañeros y con el estatus que tengo. A su juicio, "ésa era la cláusula que tenía que ser".

Preguntado por su ausencia en el Mundial, ha afirmado que "no era un objetivo claro" y que "no tenía esperanzas de ir porque nunca había sido convocado con la absoluta". Por tanto, "no me llevé un chasco".

Sobre la marcha del equipo, Zubimendi ha vuelto a mostrar su ambición al asegurar que son "capaces de competir contra los mejores". "Era importante llegar al parón en buena posición" y a día de hoy "optamos a las tres competiciones”, ha dicho.

Considera que tras este parón el conjunto realista está "preparado para volver" y, del Osasuna, su próximo rival este sábado en el Reale Arena, ha destacado que tiene un nivel "muy alto" que les hará "sacar lo mejor" de ellos.

Ha valorado además del equipo de Jagoba Arrasate que es "un grupo muy unido" y que "tiene muy claro a lo que quiere jugar”, por lo que "si no es tamos al cien por cien, seguramente pondrá las cosas muy difíciles".