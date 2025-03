Zubimendi, enigma resuelto: 'fichaje' para Old Trafford

A Martín Zubimendi se le echó mucho de menos el pasado jueves 6 de marzo en el Reale Arena. La Real Sociedad recibía la visita de un Manchester United mermado, tanto en el apartado físico como en el estado anímico, para disputar el primer asalto de los octavos de final de la Europa League. El objetivo no era otro que el de tratar de obtener el máximo rédito en los primeros noventa minutos de la eliminatoria, teniendo en cuenta que la vuelta se jugaría en un escenario como Old Trafford. Ahora bien, la noticia que saldría a la luz durante las horas previas al duelo trastocaría los planes de Imanol Alguacil.

Martín Zubimendi, 'brújula' txuri-urdin, no figuró entre los elegidos de Imanol para disputar la cita. ¿El motivo? Estaba enfermo. "Ha pasado muy mala noche y se ha levantado con fiebre. Tenía fiebre. Ha comido con nosotros, ha echado la siesta y prácticamente no se podía ni levantar y hemos decidido que se fuera para casa", confirmó y, a su vez, lamentó, el técnico vasco a los micrófonos de Movistar +. Sí que llegaron Oyarzabal, Aguerd y Sucic, todos ellos serias dudas por problemas físicos.

UNA AUSENCIA INESPERADA

Así pues, al '4' no le quedó otra que animar (y sufrir) a sus compañeros desde su domicilio. Tras una primera mitad de cierto tanteo por parte de ambos conjuntos, pero en la que se vivieron más ocasiones de un United bastante cómodo, por cierto, los de Amorim salieron de vestuarios más 'enchufados', hasta el punto de obtener premio poco antes de alcanzar la hora de partido por medio de Joshua Zirkzee. La Real, eso sí, no bajó los brazos e Imanol puso toda la carne en el asador para tratar de, como mínimo, devolver la igualdad a la eliminatoria.

Miker Oyarzabal celebra su gol ante el Manchester United en el partido de la Europa League / EFE/Javier Etxezarreta

Y llegó. Tras un error 'infantil' de Bruno, pero llegó. Un córner botado por los locales se estrelló en la mano del luso, que provocó una pena máxima que asumió y no falló Mikel Oyarzabal. 1-1. Todo se decidiría en el Teatro de los Sueños. Y con el 'fichaje' de Martín Zubimendi, cuya ausencia se notó una barbaridad sobre el verde del Reale Arena. Se echó en falta su brillantez, su capacidad para controlar los tempos del partido o su reajuste constante para recibir y filtrar entre líneas.

ESTARÁ EN OLD TRAFFORD

La pasada semana, un par de días antes de recibir al United, se realizó una resonancia magnética para descartar que esas molestias musculares que le obligaron a retirarse del césped de Montjuïc tras el descanso podían ir a más. Pero no. Hizo bondad y regresó a Zubieta el viernes para entrenarse en solitario. Fue la gran novedad en la convocatoria para enfrentar al Sevilla, gozando de algo más de media hora para recuperar sensaciones. Pese a sufrir una dura entrada de Lokonga en una de las últimas acciones del partido, no se perderá la decisiva cita del próximo jueves 13 de marzo en Old Trafford.

Zubimendi fue muy pretendido por el Liverpool en verano y estaba en la agenda del City / X

Curiosamente, el Manchester United mostró recientemente su interés por él, tal y como avanzó GiveMeSport. Un pretendiente más, que se une a un Arsenal que asomó la cabeza durante este último mercado invernal. El Liverpool pujó por él en verano. Y el Manchester City le llegó a considerar como un buen reemplazo de Rodri.