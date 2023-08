Zakharyan: "Sólo quería jugar en la Real Sociedad"

El joven talento ruso destacó en su presentación que "para mí es un gran club, siempre le seguí y al fútbol español, y quería jugar aquí" A sus 20 años, el exjugador del Dinamo de Moscú aterriza en Donosti por unos 13 millones en una apuesta de futuro

Arsen Zakharyan, último fichaje de la Real Sociedad de San Sebastián, realizó en su presentación todo un acto de fe txuri urdin al destacar que "sólo quería jugar en la Real Sociedad".

Mediapunta nacido en la localidad de Samara hace 20 años, Zakharyan aterriza en el Reale Arena procedente del Dinamo de Moscú por unos 13 millones de euros en una interesante apuesta de presente y futuro.

El joven jugador se mostró con las ideas claras en su puesta de largo como blanquiazul, señalando que "estoy muy contento de estar aquí, en este gran club y en San Sebastián".

"Para mí la Real Sociedad es un gran club, siempre le seguí y también el fútbol español, y quería jugar aquí. Cuando escuché que la Real tenía interés en mí, decidí que sólo quería jugar en la Real Sociedad".

A la hora de definirse como jugador, Zakharyan no quiso 'mojarse' en exceso: "Definirme cómo soy, como futbolista, no es asunto mío. Puedo decir que soy un jugador al que le gusta atacar, marcar goles y ayudar al equipo en todo lo que pueda sobre el campo".

El nuevo jugador txuri urdin se quedó impresionado por el ambiente de Anoeta en el encuentro del sábado ante el Celta, y que presenció en el palco: "El ambiente en el campo era genial, con muchos fans que saltaban y gritaban. El ambiente de fútbol fue increíble. No esperaba que me recibieran así, todos fueron muy amables y me ayudaron con todo".

Zakharyan no ve la hora de vestirse de corto y saltar al césped: "Claro que quería salir al campo y jugar ya el sábado. Estar en la tribuna es más difícil que jugar en el campo. Me gusta el equipo, el estilo de juego que tiene, y sobre todo que la Real Sociedad de verdad cree que yo puedo jugar aquí y han hecho todo lo posible para que yo esté en este equipo grande".