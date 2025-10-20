Yangel Herrera: "Nos hemos sentido merecedores de la victoria por ocasiones"

El internacional venezolano Yangel Herrera se mostró “feliz” por su debut con la Real Sociedad en Balaídos, de donde se marcha con “una sensación amarga” porque tuvieron “muchas ocasiones” para doblegar al Celta (1-1).

“Nos hemos sentido merecedores de la victoria por las ocasiones que hemos tenido. Al final, hemos encontrado un empate al final de todo, pero nos vamos con una sensación agridulce. Ahora tenemos que hacer valer este punto con una victoria ante el Sevilla en nuestra casa”, indicó.

Tras una primera parte “bastante igualada”, en la que el Celta les pilló “en una acción aislada” para adelantarse en el marcador, el exfutbolista del Girona lamentó que no consiguieran “concretar” las ocasiones que tuvieron en el segundo tiempo, cuando ya jugaban con un futbolista más por la expulsión del céltico Starfelt en el minuto 45.

“Nuestro plan en esa segunda parte era seguir insistiendo y así lo hemos hecho, pero su portero ha hecho varias paradas increíbles. Queríamos la victoria, pero no ha podido ser”, indicó Herrera, quien dijo haberse encontrado “muy bien” en su estreno con el conjunto txuri-urdin.

“Estoy muy orgulloso de mis primeros minutos con la camiseta de la Real Sociedad, ahora a sumar mi granito de arena y ayudar al equipo a sumar victorias desde el viernes para seguir escalando posiciones”, sentenció.