Tres asistencias y un dato histórico: Oyarzabal reina en 2025

La selección española protagonizó una de sus exhibiciones más contundentes de los últimos años al imponerse por 0-6 a Turquía en Konya, en un choque dominado de principio a fin por el equipo de Luis de la Fuente. Desde el pitido inicial, España mostró una propuesta ofensiva ambiciosa que desbordó a un rival incapaz de sostener el ritmo y la precisión de los visitantes. La circulación rápida, las combinaciones constantes y la presión tras pérdida asfixiaron a los turcos, que apenas lograron generar ocasiones.

Dentro del festival colectivo, la figura de Mikel Oyarzabal volvió a brillar con luz propia. El capitán de la Real Sociedad firmó un encuentro memorable, siendo el eje creativo del ataque español y dejando su sello en tres asistencias determinantes. La primera llegó en el tanto del 0-2: controló con elegancia un balón en el área y lo sirvió a Merino, que definió sin oposición. Poco después, en el 0-3, Oyarzabal volvió a aparecer al dejar pasar la pelota con un gesto de inteligencia que descolocó a la zaga y permitió de nuevo a Merino ampliar la ventaja.

El delantero eibarrés no solo generó ocasiones, también interpretó cada movimiento con una claridad que dio continuidad al juego ofensivo. Su tercera asistencia fue, probablemente, la acción más destacada de la noche: en el minuto 62 encaró a dos defensores, los superó con habilidad y filtró un pase perfecto para que Pedri cerrara la goleada con el 0-6. Tras esa jugada fue sustituido en el minuto 68, momento en que España redujo la intensidad y se conformó con la ventaja.

Más allá del resultado, los registros individuales refuerzan la importancia de Oyarzabal en este inicio de año. Según datos de Opta, tras su exhibición en Konya se ha convertido en el futbolista europeo más decisivo en 2025 en partidos de selecciones: acumula 8 participaciones directas en gol, con 4 tantos y 4 asistencias. Igualó a Memphis Depay y superó a Ivan Perisic, que suma 7. Su regularidad y protagonismo lo consolidan como el referente ofensivo indiscutible de la Roja, por encima del resto de atacantes.