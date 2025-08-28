Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad

El histórico exentrenador de la Real Sociedad, John Benjamin Toshack, será homenajeado el próximo 14 de septiembre en el Estadio de Anoeta, antes de la disputa del encuentro liguero ante el Real Madrid. La entidad txuri urdin le impondrá la insignia de oro y brillantes, el máximo reconocimiento que el club otorga.

El acto llega en el 40 aniversario de su debut en el banquillo de la Real Sociedad. Toshack, que dirigió al conjunto donostiarra en 386 partidos, es el segundo entrenador con más encuentros en la historia del club. Bajo su mando, la afición realista vivió una de las épocas más ilusionantes, con logros tan recordados como el título de Copa del Rey de 1987 conquistado ante el Atlético de Madrid.

La ceremonia tendrá lugar minutos antes del partido frente al Real Madrid, un club al que el técnico galés también entrenó en su dilatada trayectoria. De esta forma, Anoeta vivirá una tarde de fútbol cargada de emoción, historia y reconocimiento a una de las figuras más queridas en la historia txuri urdin.

