Take Kubo, 'KO' tras el Barça

La Real Sociedad cerró una noche redonda en Anoeta con un triunfo de prestigio ante el FC Barcelona (2-1), pero la victoria dejó una imagen que enfrió la celebración. Takefusa Kubo terminó el partido lesionado y el club ha confirmado este lunes que el extremo japonés sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda. La entidad txuri-urdin no ha dado un tiempo estimado de baja y remite su regreso a la evolución en los próximos días.

El parte médico

El comunicado oficial fue breve y se centró en el diagnóstico, sin detallar el grado de la lesión ni un calendario de recuperación. La Real se limitó a trasladar el resultado de las pruebas realizadas por sus servicios médicos y a subrayar que la disponibilidad del futbolista dependerá de cómo responda al tratamiento y del progreso que vaya mostrando en las próximas semanas.

El texto difundido por el club señala lo esencial del caso y evita cualquier pronóstico cerrado: "Las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la Real Sociedad en el día de hoy al jugador Takefusa Kubo confirman una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad".

La jugada que encendió las alarmas

Kubo se lastimó en el minuto 68 de la segunda parte, en una acción de carrera tras un sprint. El japonés se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo y se quedó tendido sobre el césped, con claros gestos de dolor. No pudo abandonar el campo por su propio pie y tuvo que ser retirado en camilla, un momento que activó la preocupación inmediata en el banquillo y en la grada.

Oyarzabal anota el primer gol del encuentro entre la Real Sociedad y el FC Barcelona / Javier Etxezarreta

Tras el encuentro, el técnico Pellegrino Matarazzo ya dejó entrever que el contratiempo podía ser serio, aunque reconoció que faltaban pruebas concluyentes en ese momento. Su lectura, más emocional que médica, puso el foco en el peso de Kubo dentro del equipo y en la incertidumbre que abre una lesión muscular en plena exigencia competitiva.

El entrenador resumió el sentimiento general en el vestuario y la falta de certezas sobre el regreso con una frase que marcó la comparecencia: "No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera".

Un calendario exigente

La Real afronta ahora el reto de gestionar una baja sensible en el tramo inmediato. Las primeras informaciones apuntan a que el japonés podría estar de baja hasta mediados de febrero, con el duelo ante el Celta como primera ausencia probable y el derbi frente al Athletic entre las citas marcadas que correría el riesgo de perderse. También se desliza que su participación en los cuartos de final de Copa del Rey ante el Alavés queda, como mínimo, muy en el aire.