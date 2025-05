Take Kubo enciende la polémica

Es Take Kubo un futbolista atípico. De los que no evita un micrófono y suele dejar perlas cada vez que habla. El japonés no se corta un pelo: sincero, honesto, con la verdad por delante, aunque esta a veces duela. El canterano del Barcelona no está cómodo en esta Real Sociedad y así lo hizo saber tras concluir el derbi vasco. El juego del equipo está a años luz del que encandiló a media Europa y colocó a San Sebastián de nuevo en el mapa continental.

Kubo, como decíamos, habló después del 0-0 en el Reale Arena sin pelos en la lengua. "Echo de menos un poco a esa Real Sociedad que dominaba el partido, que eran ocasiones tras ocasiones y últimamente no está siendo así. Nos está costando más un poquito más que otros años, que al comienzo de temporada", aseveraba el nipón.

"Nunca se sabe"

Con la marcha de Imanol Alguacil muy reciente en el ánimo de los 'txuri-urdin', en la Bella Easo han saltado todas las alarmas. El internacional japonés no descartó una salida al final de temporada, a pesar de tener contrato en vigor hasta 2026. "De momento, tengo contrato y mi idea es seguir en la Real y que la Real mejore, pero igual que el míster, nunca se sabe. Pero ahora mismo tengo contrato y sigo en la Real", decía Kubo, dejando su futuro en el alero.

El centrocampista japonés de la Real Sociedad Take Kubo reacciona durante el partido de LaLiga EA Sports de fútbol que Real Sociedad y Athletic Club disputan este domingo en el Reale Arena, en San Sebastián / EFE

Imanol Alguacil hará las maletas a final de temporada, todavía sin destino confirmado. El técnico de Orio confirmó su salida, aunque ésta no ha afectado al vestuario ni a la forma de plantear los partidos. "Él está igual que siempre, intentando que el equipo vaya mejor, como siempre suele hacer. Hay más gente que deja el club, como el doctor, alguno más seguro, esas decisiones dependen de cada uno y hay que respetarlas, hay que agradecerle el trabajo, el club seguirá con otro entrenador".

Cláusula elevada

Veremos qué sucede con Take Kubo una vez concluya la campaña. La decisión del japonés dependerá mucho de este tramo final de curso y la Real Sociedad puede clasificarse para competición europea, desde donde se ha visto descabalgada en las últimas jornadas. Eso sí, y de un club que pretenda abonar los 60 millones de su cláusula de rescisión.