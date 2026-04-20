De Southgate a Simeone: Oyarzabal no falla en los momentos importantes

Pablo Marín, Unai Marrero, Pellegrino Matarazzo... Hay varios protagonistas de la conquista 'txuri-urdin' en Sevilla, pero, de nuevo, Mikel Oyarzabal ha quedado un poco en la sombra. El capitán transformó el penalti que significó el 1-2 para meter el miedo de nuevo en el cuerpo del Atlético de Madrid y lo dejó todo sobre el campo durante los 78 minutos en los que participó.

Un futbolista histórico, que ha mejorado un registro impresionante en cuanto a su efectividad, pero del que se ha hablado más por lo que hizo con el título ya ganado que por su papel en la lucha por él.

Mikel Oyarzabal volvió a ver portería en una final de Copa del Rey / EFE

La historia de Mikel Oyarzabal es la de un chico de Eibar con la cabeza muy bien amueblada. Un delantero letal que ha frustrado a muchos técnicos y que, pese a tener 28 años y acumular un dato impresionante con la Selección, sigue sin hacer excesivo ruido. Su primer gol llegó en febrero de 2016, ante el Espanyol, y desde entonces ya suma 157, entre clubes y el combinado nacional. Mejor dicho, entre la Real Sociedad y la Selección.

Un 'one club man' que apunta a Di Stéfano

Oyarzabal es uno de esos 'one club man', cada vez más raros en el fútbol moderno. 130 goles los marcó con el primer equipo, tres con el filial y 24 con La Roja. Hoy es un referente en San Sebastián y en la Selección, donde marcó el gol ganador en la última Eurocopa.

Con Luis de la Fuente como gran valedor, a quien conoce desde su etapa en la sub-21, ya suma 24 dianas en 54 partidos con la absoluta, cifras extraordinarias que lo sitúan a tiro de piedra de leyendas como Alfredo Di Stéfano (26 goles).

Mikel Oyarzabal, protagonista y goleador con España / @SEFutbol

Ahora bien, quienes piensen que Mikel, que se perdió el Mundial de 2022 por una grave lesión, es únicamente determinante con la Selección, se equivocan. Se podría decir que es el rey de las finales. Ha participado en siete y ha contribuido con goles en todas ellas: marcó en seis y asistió en una. En su palmarés ya brillan dos Copas del Rey (2019-20, 2025-26), una Eurocopa (2024) y un Europeo Sub-21 (2019).

2026: Atlético de Madrid 2-2* Real Sociedad (GOL) 2025: Portugal* 2-2 España (GOL) - Nations League 2024: España 2-1 Inglaterra (GOL) - Eurocopa 2021: España 1-2 Francia (GOL) - Nations League 2021: Brasil Sub-23 2-1 España Sub-23 (GOL) - Juegos Olímpicos 2021: Athletic Club 0-1 Real Sociedad (GOL) - Copa del Rey 2019: España 2-1 Alemania (ASISTENCIA) - Europeo

Por ello, está muy bien que se comente que dedicó la victoria en la Copa del Rey al seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, asesinado por aficionados del Atlético de Madrid hace casi 30 años; el gesto con el resto de capitanes al alzar el trofeo o lo sucedido en el pasamanos con autoridades. Pero no se olviden de hablar de fútbol, donde es determinante cuando tiene la oportunidad.

De Simeone a Marcelino, pasando por Southgate

Oyarzabal fue verdugo del Atlético de Diego Pablo Simeone, pero también lo fue ante la Inglaterra de Gareth Southgate y el Athletic Club de Marcelino García Toral. No hay duda de que buscará serlo también en un escenario dorado como el Mundial de 2026.

Un futbolista fiel a unos colores, que calza un 47 de pie sin llegar al metro ochenta de altura y que no dejó de lado los estudios: es graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Deusto. Así es uno de los futbolistas más determinantes del fútbol español.