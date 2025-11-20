Soler confiesa que el objetivo de la Real debe seguir siendo "entrar en Europa"

Carlos Soler, centrocampista de la Real Sociedad, ha asegurado este miércoles que, a pesar del "mal inicio" del conjunto donostiarra esta temporada, el objetivo del club debe ser "volver a Europa" por "la plantilla que hay". El valenciano ha señalado en una rueda de prensa que está "contento por la mejoría personal y colectiva" del equipo, aunque cree que todavía puede dar "mucho más".

Sobre el mal arranque realista, ha comentado que "fue complicado", si bien gracias al positivo último mes que ha hecho el equipo va poco a poco "hacia arriba". La Real no pierde desde antes del parón de octubre, y ha cosechado dos triunfos y otros tantos empates en las últimas cuatro jornadas ligueras. Además, viene de rescatar un punto en Elche en un encuentro que Soler lo veía perdido, por lo que ese punto dio "confianza" al equipo.

Ahora, el grupo ha aprovechado este parón de noviembre para mejorar: "Este parón lo hemos aprovechado para mejorar cosas, porque es verdad que estamos creciendo aunque todavía podemos dar mucho más", ha dicho.

En el marco personal, Soler está en su primera temporada como txuri-urdin tras llegar traspasado procedente del PSG. "Es un momento de cambios en el grupo, y este inicio ha sido complicado por la transición del cambio que hay", ha subrayado.

A pesar de ello, Soler, que es un futbolista con un gran currículum, quiere seguir "trabajando duro" para tener las ideas "más claras" y crecer en lo clasificatorio. Además, el jugador formado en Paterna cree que debe aportar experiencia.

Cuestionado sobre el motivo de su incorporación al conjunto donostiarra, ha confesado que "esperaba un club muy acogedor y señor", y tiene claro que está donde quiere estar. Ha añadido que desde fuera se ve que la Real es un club "muy sano", y quiere cumplir los cinco años de contrato que ha firmado.

"Cuando llegué aquí, lo primero que quería era coger el tono físico porque estuve literalmente apartado durante la pretemporada", ha confesado. Todavía no está al 100 % en lo físico, y quiere "congeniar mejor" con sus nuevos compañeros.

En lo futbolístico, Soler ha jugado en equipos con diferentes estilos, algo que le enriquece. En la Real, ha comentado que el estilo es diferente al del PSG, Valencia y West Ham, pero tiene una idea clara de "dominar los partidos". "Vengo de unas temporadas en las que no he sido tan protagonista como lo era antes, y en esos momentos te das cuenta de la importancia de currar para poder estar preparado", ha reflexionado el nuevo jugador txuri-urdin.

Ahora, con un contrato largo, puede echar raíces en su nuevo equipo. "Después de todo lo que he pasado, llegar aquí y saber que tengo un contrato largo es una sensación de felicidad y tranquilidad enorme", ha confesado. Por otra parte, ha indicado que Sergio Francisco le pide "llegada desde atrás, hacer goles, y que defensivamente el equipo esté compacto".

La Real jugará el sábado en El Sadar ante Osasuna, un choque que el valenciano cree que será clave y un "buen momento" para demostrar que puede ganar fuera de casa, algo que todavía no ha hecho.