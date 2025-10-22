El Sevilla sólo ganó en nueve de sus setenta visitas a San Sebastián

El Sevilla, que el viernes visita San Sebastián en la apertura de la décima jornada liguera, sólo ha ganado nueve de los setenta partidos oficiales disputados (13%) como visitante frente a la Real Sociedad, ante la que además ha cosechado veintidós empates (31%) y treinta y nueve derrotas (56%).

Entre su derrota inaugural de la serie en 1932 (2-0 en un partido de Copa, marcaron Marculeta e Isausti) y su victoria de 1986 (0-2, con tantos de Zambrano y Francisco), los sevillistas visitaron a los guipuzcoanos 35 veces con un solo triunfo: 1-2 en la campaña 54/55, con gol local de Epi y dianas visitantes de Quirro y Juan Arza.

La tercera victoria del Sevilla en Atocha, la última del siglo XXI, llegó por la mínima (marcó Jesús Choya) en la temporada 1987/88, y las dos siguientes fueron en 2006: 1-2 en abril, con goles de Jesús Navas, Martí y el también visitante Jordi López, en propia meta; y 1-3 en septiembre, cuando marcó el realista Díaz de Cerio y los sevillistas Renato, Kanouté y Dragutinovic.

En la Liga 10/11, un doblete de Kanouté y un gol de Luis Fabiano superaron los tantos de Diego Rivas y Llorente (2-3) y un triplete de Ben Yedder determinó la goleada andaluza (completó Sarabia el 0-4) en la temporada 16/17.

La penúltima vez que el Sevilla ganó en San Sebastián fue hace cuatro campañas, cuando los jugadores adiestrados por Julen Lopetegui remontaron mediante Fernando y En-Nesyri la diana con la que el exsevillista Carlos Fernández había adelantado a la Real Sociedad. El pasado nueve de marzo, con Xavi García Pimienta en el banquillo, los andaluces se impusieron por la mínima en la capital guipuzcoana gracias a un tanto del nigeriano Chidera Ejuke.