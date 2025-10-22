REAL SOCIEDAD
El Sevilla sólo ganó en nueve de sus setenta visitas a San Sebastián
El Sevilla se ve las caras este viernes ante el conjunto donostiarra
EFE
El Sevilla, que el viernes visita San Sebastián en la apertura de la décima jornada liguera, sólo ha ganado nueve de los setenta partidos oficiales disputados (13%) como visitante frente a la Real Sociedad, ante la que además ha cosechado veintidós empates (31%) y treinta y nueve derrotas (56%).
Entre su derrota inaugural de la serie en 1932 (2-0 en un partido de Copa, marcaron Marculeta e Isausti) y su victoria de 1986 (0-2, con tantos de Zambrano y Francisco), los sevillistas visitaron a los guipuzcoanos 35 veces con un solo triunfo: 1-2 en la campaña 54/55, con gol local de Epi y dianas visitantes de Quirro y Juan Arza.
La tercera victoria del Sevilla en Atocha, la última del siglo XXI, llegó por la mínima (marcó Jesús Choya) en la temporada 1987/88, y las dos siguientes fueron en 2006: 1-2 en abril, con goles de Jesús Navas, Martí y el también visitante Jordi López, en propia meta; y 1-3 en septiembre, cuando marcó el realista Díaz de Cerio y los sevillistas Renato, Kanouté y Dragutinovic.
En la Liga 10/11, un doblete de Kanouté y un gol de Luis Fabiano superaron los tantos de Diego Rivas y Llorente (2-3) y un triplete de Ben Yedder determinó la goleada andaluza (completó Sarabia el 0-4) en la temporada 16/17.
La penúltima vez que el Sevilla ganó en San Sebastián fue hace cuatro campañas, cuando los jugadores adiestrados por Julen Lopetegui remontaron mediante Fernando y En-Nesyri la diana con la que el exsevillista Carlos Fernández había adelantado a la Real Sociedad. El pasado nueve de marzo, con Xavi García Pimienta en el banquillo, los andaluces se impusieron por la mínima en la capital guipuzcoana gracias a un tanto del nigeriano Chidera Ejuke.
