Sergio Francisco reconoce que la derrota ante el Rayo "ha sido un batacazo"

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha reconocido que la derrota en la 8ª jornada de LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano en Anoeta (0-1) “ha sido un batacazo”. El conjunto donostiarra se marcha al parón de selecciones en puestos de descenso con tan solo 5 puntos en las primeras 8 jornadas. “El equipo ha hecho cosas para ganar más de un partido”, ha indicado el técnico de la Real.

A pesar de la derrota ha comentado que le ha gustado el equipo en la segunda mitad. “Lo más justo hubiera sido un empate”, ha añadido. “El equipo lo ha intentado hasta el final. Hemos metido al Rayo en su área, y el equipo ha terminado bien físicamente”, ha señalado.

En cuanto a su situación personal, la de un entrenador que no ha arrancado nada bien, ha reconocido estar “muy tranquilo”. “El equipo está mucho mejor de lo que dicen sus puntos, y el fútbol no nos está devolviendo lo que estamos generando”, ha añadido. Eso sí, ha reconocido que el parón se les va a hacer “muy largo”.

La situación en San Sebastián es crítica, y a pesar de la mejora de las últimas semanas, la derrota ante el Rayo “ha hecho mucho daño”. “Vamos a seguir trabajando”, ha indicado Sergio Francisco.

“Entiendo la preocupación de la gente”, ha reconocido. Hay enfado y preocupación en la afición, y así lo ha hecho saber tras el pitido final con una pitada al equipo. A pesar de ello, Sergio ha afirmado que “queda mucha liga”.

En cuanto a nombres propios, el preparador irundarra ha indicado que Barrenetxea ha pedido el cambio, pero no tiene nada grave.