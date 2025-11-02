Sergio Francisco: "La Real ha tenido mucha alma"

“No hemos tenido las secuencias de balón de otros días, hemos empezado dubitativos, pero sí ha habido tramos de partido en los que hemos hecho buen juego y les hemos hecho daño”, ha señalado Sergio Francisco tras disputar y ganar su primer derbi.

El partido se ha decantado por un gol en el descuento de Jon Gorrotxategi. “Ha sido una sensación de felicidad. En este inicio de campeonato siento que el fútbol nos debía cosas, y este gol en el descuento, en un derbi y en casa, tiene muchos componentes y lo hemos celebrado a lo grande”, ha reconocido el técnico de la Real.

“Hemos tenido mucha alma. Es cierto que al equipo le ha faltado carácter por momentos esta temporada, pero hemos peleado hasta el final a pesar de que nos hayan empatado en dos ocasiones”, ha analizado el de Irún.

Eso sí, también ha habido momentos malos durante el encuentro. Por ejemplo, el equipo ha encajado el 1-1 cuatro minutos después de adelantarse, una situación que Sergio ha asegurado que tienen que “corregir”.

En la reanudación, el equipo logró el 2-1 gracias a una gran jugada individual de Guedes. “Sabíamos el jugador que era Gonçalo, y aunque le haya costado, hemos sentido este último mes que va a ser un jugador importante”, ha subrayado el técnico sobre el portugués.

Tras el pitido final, ha habido una tángana con Sancet y Aramburu como protagonistas. El entrenador local ha aclarado que el venezolano “tiene que tener más calma” en esos momentos.

Sobre los lesionados, ha informado que Ander Barrenetxea tiene “un golpe” y “casi cojo nos ha dado un gol”, y Zakharyan "ha notado algo atrás", pero ha confesado que el cambio "ha sido por precaución".

Sergio Francisco ha halagado el recibimiento que ha hecho la afición: “Al bajar del autobús nos han dado mucha energía”. La victoria, dice, “ha superado todas las expectativas que tenía”.

Es la tercera victoria consecutiva del equipo, dos en LaLiga y una en Copa, y dos de ellas han sido en Anoeta. "Para nosotros es muy importante ganar en casa. Sabemos que si hacemos bien las cosas, nos vamos a hacer muy fuertes en Anoeta", ha concluido.