Sergio Francisco se queda con "el alma" y la reacción de la Real

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, se quedó con la reacción de su equipo en la segunda parte y subrayó por "el alma" de una plantilla que creyó hasta el final ante el Espanyol.

El preparador local recalcó que la Real "atropelló" al rival "con unas tres acciones claras" hasta el tempranero gol del conjunto perico que "ha pesado" a su plantilla, aunque los cambios de la segunda parte "han ayudado mucho" para creer en la remontada.

Sergio quiso hacer autocrítica de un equipo que aún está "en la construcción de ser sólidos", en referencia a los tres goles encajados en estas dos jornadas de Liga, y esa sensación de inseguridad atrás.

Uno de los nombres de moda del momento en la Real es Ander Barrenetxea, quien según Sergio, y al igual que Kubo, "es uno de los jugadores que nos genera ese desequilibrio", ya que "no se esconden, quieren el balón y cada vez que participan en la jugada pasan cosas".

Positivo también el debut como txuri urdin de Jon Gorrotxategi, con quien el técnico realista se quedó con "la sensación de que ha dado orden", además de confirmar que será "un jugador muy importante" para el equipo.