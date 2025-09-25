Sergio Francisco: "Hemos hecho el partido más completo de la temporada"

El técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha reconocido que el triunfo ante el Mallorca (1-0) ha sido "el partido más completo de la temporada". El entrenador se mostró aliviado y satisfecho por la primera victoria del curso. "La respuesta del equipo ha sido muy grande, hemos estado muy agresivos, intensos y bien con balón". Además, ha reconocido que se siente "liberado a la par que contento" tras salir a flote después del mal arranque de temporada.

"Hemos hecho un gran partido, hemos sido sólidos en defensa y no hemos regalado goles", ha comentado el técnico de Irún. También ha hecho énfasis en la importancia de la primera victoria que les va a "liberar" de cara a los próximos compromisos.

Sergio Francisco ha dejado claro que el equipo ha hecho "70 minutos de alto nivel minimizando al Mallorca", aunque también ha reconocido que han sufrido en el tramo final: "Si hubiésemos llegado al partido en otras circunstancias, seguramente lo hubiésemos cerrado antes".

“De esa comunión no tenía dudas. Trabajan como animales los jugadores, no estaban teniendo el premio que merecían. Me quedo con los que han venido a Anoeta, hemos sentido el calor desde el principio en un día que no era el mejor. Los jugadores han salido a morder y la gente nos ha llevado, también en ese final que nos ha costado. Ojalá ese ambiente se genere de manera habitual”.

En cuanto a nombres propios, ha destacado el momento de forma de Ander Barrenetxea: "Está siendo determinante desde el primer día de la temporada".