Sergio Francisco: “Los goles acabarán llegando”

Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, admitió que su equipo se marcha de Balaídos “con un sabor agridulce” pese a haber rescatado un punto en el minuto 89 porque tuvo “muchas ocasiones” para haber marcado antes, cuando el Celta jugaba con un futbolista menos. “Estamos incidiendo mucho en la parte final. Estamos muy cerca de hacer gol, hoy hemos vuelto a generar muchas situaciones. Estoy convencido de que acabarán entrando porque tenemos la capacidad para hacerlo. Hay que seguir insistiendo”, manifestó en rueda de prensa.

Sergio Francisco durante un partido / EFE

El preparador de la Real Sociedad señaló que a su equipo le costó encontrar “los espacios de fuera” para hacer más daño a la defensa celeste. “Aun así, creo que han sido suficientes para hacer dos goles. Una pena esa que al final ha anulado el VAR -el gol a Oyarzabal en el minuto 46- porque nos había dado más tranquilidad para afrontar la última media hora”, indicó. “Hemos empujado hasta el final para encontrar esa victoria que necesitábamos, nos vamos con un punto de sabor agridulce”, añadió durante su comparecencia ante los periodistas.

Además, el técnico vasco lamentó que el Celta “encontrara el gol” en el “único” error de su equipo en el primer tiempo. “Hemos llegado tarde a esa descarga de Borja Iglesias, nos atacaron el espacio y luego aciertan en la finalización”, dijo. Sergio Francisco reconoció que la expulsión del sueco Carl Starfelt en el minuto 45 “condicionó” el encuentro. “Después de una primera parte igualada, es obvio que en el once para diez nosotros hemos estado más cerca de ganar el partido”, señaló.

dmg/ism