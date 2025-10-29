LALIGA
Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, optimista sobre el derbi ante el Athletic: "Llegamos confiados"
La Real Sociedad cumplió el trámite ante la SD Negreira en la Copa del Rey
EFE
Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, señaló este martes, después de la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras derrotar 0-3 al Negreira, que su equipo llegará al derbi vasco en su mejor momento del curso. El Athletic Club visitará Donosti el próximo sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas.
"Los resultados eran lo que nos estaban faltando. A nivel de juego, de compromiso y de idea, creo que el equipo lo tenía. Estos resultados nos ayudan a seguir creyendo en lo que hacemos y a llegar más confiados al siguiente partido. En estos últimos partidos nos hemos sentido fuertes, el equipo poco a poco está creciendo, vamos a intentar darle continuidad”, apuntó.
El técnico vasco dijo estar contento porque firmaron un partido “completo” ante un rival de inferior categoría que tenía "una motivación muy grande".
"Sabíamos que no iba a ser sencillo y así ha sido. Hemos empezado muy bien el partido, con seguridad y hemos tenido dos o tres ocasiones antes del gol. Ahí el equipo bajó un poco el nivel de intensidad y el Negreira ha sido capaz de generar sus situaciones. En el descanso hablamos de subir una marcha y la segunda parte ya fuimos capaces de controlarla", indicó.
