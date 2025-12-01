Sergio Francisco: "La derrota ha sido muy dura, pero positiva"

Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, dijo que la derrota de este domingo ante el Villarreal en el último minuto (2-3) "ha sido muy dura, pero positiva". El equipo donostiarra cayó en el último suspiro con un gran gol de Moleiro tras un rechace después de un córner, una acción que lamentó el técnico de Irún. “Otros días nos ha caído a favor, pero hoy ha tocado en contra”, señaló.

La Real puso punto final a una racha de seis partidos sin conocer la derrota y Sergio Francisco reconoció que su equipo “debe mejorar en algunos aspectos”. “Es una pena, pero es una derrota positiva. Se nos acaba la racha, pero el equipo ha vuelto a demostrar tener orgullo. El equipo se siente fuerte en casa y esos aplausos al final nos reconfortan”, destacó.

A pesar de la derrota, el técnico del conjunto txuri urdin puso en valor la reacción de su equipo ante un rival que “hace muchas cosas bien”. “Nos ha costado en la primera mitad, pero en la segunda hemos estado mejor. No hemos sentido que nos hicieran daño con el balón”, explicó.

La Real logró el 2-2 tras ir 0-2 abajo en el marcador y, aunque al final perdió, Sergio Francisco aplaudió la actitud de los suyos de ir a por el partido: “Nos va a costar digerir la derrota, pero hay un montón de cosas positivas para analizar”.

También resaltó la importancia del banquillo y dijo que es “muy importante” que cada vez “más jugadores” puedan estar “en el once titular”.