Sergio Francisco, en la cuerda floja

La derrota ante el Rayo hundió aún más a la Real Sociedad, que sigue atascada en el pozo de la clasificación con tan solo cinco puntos junto al Mallorca, precisamente el único equipo al que ha conseguido ganar esta temporada.

La Real Sociedad recibía a un Rayo con la misma cantidad de puntos, pero con la convicción de que era el día para darle una alegría a su afición y alejarse de los puestos del descenso. Fue un partido igualado, que parecía acabar en un empate que no contentaba a nadie, hasta que en el minuto 84, tras un contragolpe letal, el 'Pacha' Espino decantaba la balanza del partido.

El de ayer era un partido de vital importancia para irse al parón de selecciones con buenas sensaciones. Nada más lejos de la realidad, el conjunto vasco volvió a quedarse con las manos vacías y ya son cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, sumando tan solo cinco puntos de 24.

Sergio Francisco, en una situación límite, se la jugará a todo o nada tras el parón de selecciones, primero en Balaídos, y luego ante el Sevilla en Anoeta, encuentros claves para determinar su futuro. El exentrenador del filial, quien cogió las riendas del primer equipo esta temporada sustituyendo a Imanol Alguacil, podría convertirse en el primer entrenador destituido de LaLiga esta temporada.

La tensión aumenta en el equipo 'txuri-urdin', y la inquietud de los aficionados y la necesidad de un cambio inmediato, dejan con poco margen a Sergio Francisco para darle la vuelta a la situación y empezar a escalar posiciones en la tabla para un equipo que aspira a volver en Europa.