Sergio Francisco cree que "Anoeta va a ser clave" para ganar al Sevilla

El técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha opinado este viernes que "Anoeta va a ser clave" para generar el contexto que necesita su equipo y cosechar la segunda victoria del curso ante el Sevilla. Respecto al rival del viernes, Francisco, quien ha comparecido ante la prensa en la jornada previa al choque, ha dicho que el conjunto andaluz "es un muy buen equipo al que le gusta mucho el intercambio de golpes".

Ha advertido no obstante de que, "más allá de lo que haga" el contrario, la Real tiene que hacer su trabajo para "sacar los tres puntos". La Real ha cosechado solo 6 puntos en las primeras 9 jornadas, un bagaje muy pobre para un equipo con aspiraciones europeas. Aun así, Francisco ha confesado que es "optimista" porque cree que "el equipo está creciendo" y "está con muchas ganas e ilusión” de brindar a la afición la segunda victoria del curso en un partido, que será "muy complicado".

Al equipo donostiarra le está pesando la falta de puntería, algo que a Sergio no le preocupa demasiado. "Yo veo el vaso medio lleno. Soy muy positivo, algún día entrarán las ocasiones y llegarán las victorias en cadena", ha indicado. "Estamos trabajando contextos durante la semana para mejorar la finalización, pero lo más importante es la capacidad de generar que tiene el equipo", ha comentado.

Para el choque ante los hispalenses, Sergio no podrá contar con Take Kubo, quien se resintió de sus molestias en el tobillo izquierdo en el entrenamiento previo al partido ante el Celta de la pasada semana. "Estamos cuidando su tobillo, y no queremos arriesgar", ha señalado el técnico, quien ha confirmado que se trata de "un esguince de tobillo", del que espera que ya esté recuperado la semana que viene.

Ante su ausencia, el de Irun baraja diferentes alternativas, con Gonçalo Guedes, asistente en el gol de Soler en Vigo, o la posibilidad de jugar con un rombo con cuatro centrocampistas como las más probables. "El sistema me da igual, quiero que el equipo gane", ha comentado.

Para el choque del viernes, Sergio ha facilitado una convocatoria de 25 futbolistas en la que vuelve a figurar Sadiq Umar, descartado en la pasada jornada. "Había que elegir ese día, y salió Karrikaburu e hizo 15 minutos muy buenos", ha añadido, al tiempo que ha indicado que el navarro ya ha dado "el paso adelante que necesitaba" para tener mayor protagonismo en la Real.

En cuanto a su ámbito personal, ha declarado que se encuentra "muy bien" y con "muchas ganas" de afrontar el partido ante el Sevilla en Anoeta. Por último, ha desvelado que Iñaki Rupérez "está mejor" y espera tenerle "pronto haciendo trabajo de campo".