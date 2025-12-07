Sergio Francisco, tras caer ante el Alavés: "Hemos regalado la primera parte"

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, consideró tras la derrota de su equipo ante el Deportivo Alavés (1-0), que regalaron la primera parte y añadió que fue “un paso atrás”, después de la tendencia que había tomado su equipo.

El técnico remarcó en rueda de prensa que fue “un equipo irreconocible”. “Hemos esperado a que pasen las cosas, con una gestión mala de la segunda jugada. No éramos nosotros”, incidió el irundarra, que opinó que la segunda parte fue “diferente”.

“A los puntos, era un partido igualado que podía haber acabado en empate”, manifestó, a pesar de que entendió que les costó entrar en el partido.

“Estábamos desajustados e incómodos”, apuntó y recordó que “el Alavés en casa es intenso y como no juegues rápido no te deja salir”. “No hemos conectado con los jugadores de arriba”, lamentó, aunque matizó que su rival “tampoco han generado muchas ocasiones de gol”.

“Me gustaría que fuésemos todo el partido como hemos estado en la segunda parte”, afirmó el entrenador, que desveló que Ander Barrenetxea no estaba para empezar el partido.

“No hemos perdido por la acción del VAR, decanta pero el Alavés había generado situaciones para hacer un gol en la primera parte”, aclaró el entrenador ‘txuriurdin’. “Esas manos no entendemos cuándo son y cuándo no son”, añadió.

“A balón parado hemos sido mejores. Estamos generando y llegará”, opinó. “Ojalá podamos ser ese equipo que mira hacia arriba”, deseó Sergio Francisco.