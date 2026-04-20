San Sebastián está de fiesta con la rúa de la Copa del Rey

Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado este lunes la euforia en San Sebastián, donde miles de personas se apostan a lo largo del recorrido que el autobús del equipo acaba de iniciar desde el estadio de Anoeta rumbo al Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.

Miles de personas celebran junto a la Real Sociedad el título de Copa conquistado, este jueves en San Sebastián / Javier Etxezarreta / EFE

Cánticos, bufandas al viento, banderas y camisetas txuriurdin hasta donde alcanza la vista jalonan el camino del autobús descubierto, pintado con los colores realistas y la leyenda 'Txapelduñak' (Campeones), desde el que los jugadores muestran a los seguidores la Copa del Rey conseguida en Sevilla ante el Atlético de Madrid.

Los capitanes, Mikel Oyarzabal e Igor Zubeldia, con la Copa del Rey en sus manos, han encabezado la plantilla realista que ha embarcado en el autobús aclamada por los aficionados que colapsaban los accesos a Anoeta pasadas las 18.00 horas.

Está previsto que, tras abandonar Anoeta, el autobús se adentre en el barrio de Amara para recorrer en un baño de multitudes las calles céntricas de la ciudad, antes de llegar al Ayuntamiento.

Las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado por la Real Sociedad han desbordado este lunes la euforia en San Sebastián, donde miles de personas se apostan a lo largo del recorrido que el autobús del equipo acaba de iniciar desde el estadio de Anoeta rumbo al Ayuntamiento de la capital guipuzcoana / Javier Etxezarreta / EFE

La Copa del Rey declara el estado de felicidad colectiva desatada en San Sebastián

La exhibición de la Copa del Rey desde la balconada del Ayuntamiento por los jugadores de la Real Sociedad ha declarado esta tarde el estado de felicidad colectiva en San Sebastián.

Miles de personas aguardan la llegada de la Real Sociedad en las inmediaciones del Ayuntamiento de San Sebastián con motivo de las celebraciones oficiales por el título de Copa conquistado / Javier Etxezarreta / EFE

Una situación anímica en la que la afición donostiarra entró el sábado con la victoria ante el Atlético de Madrid y que ha alcanzado el éxtasis este lunes con el recibimiento al equipo en los jardines de Alderdi Eder.

El mismo lugar en el que el histórico equipo ganador de las dos ligas de los años 80 recibió el homenaje de media Gipuzkoa ha vuelto a ser escenario este lunes de la comunión entre la plantilla realista y la afición txuri urdin que ha abarrotado este mítico enclave donostiarra, situado entre la bahía de La Concha y la casa consistorial.

El momento de mayor euforia ha tenido lugar a las siete y media de la tarde, cuando el capitán realista, Mikel Oyarzabal, con la Copa del Rey en sus manos ha salido al balcón del Ayuntamiento para ofrecer el trofeo a los miles de aficionados que abarrotaban Alderdi Eder desde cerca de dos horas antes.