El regreso más esperado de Guedes: "La adaptación a la Premier no fue la que esperaba"

Guedes vuelve a La Liga. El extremo portugués fue anunciado este miércoles como nuevo refuerzo de la Real Sociedad. Tras brillar en el Valencia en la temporada 2021, Guedes quiere recuperar su mejor versión en su nueva etapa en Donosti.

Todo el mundo recuerda ese Guedes goleador, que hacía mucho daño desde banda izquierda y que le regaló al Valencia una Copa del Rey. Ahora, emprende una nueva etapa tras su aventura por tierras inglesas. El portugués, que fue presentado junto con el defensa croata Duje Caleta-Car en un inusual escenario, el catamarán Ciudad de San Sebastián, en pleno puerto donostiarra, admitió que deseaba volver a la liga española tras un paso frustrante por el Wolverhampton de la Premier League, donde no llegó a acoplarse. "Me sentí muy a gusto aquí y quería volver, la adaptación a Inglaterra no fue lo que yo esperaba y volver a La Liga era mi objetivo", declaró el futbolista con pasado también en el Villarreal.

Afirmó que llega a San Sebastián para "ayudar lo máximo posible" a la Real y estar a su mejor nivel para conseguir el máximo número posible de goles y asistencias. Su estreno, previsiblemente, será muy picante: ni más ni menos que en Mestalla, campo en el que más ha triunfado y que siempre será especial para él, tal y como admitió, aunque en el partido de esta primera jornada hará "todo por ganar" allí.

Gonçalo Guedes, un refuerzo de nivel para la Real

"Me sentí muy a gusto siempre y quería volver. La adaptación a Inglaterra no fue lo que yo esperaba y volver aquí siempre fue un objetivo. Lo he logrado”, dijo. Recordó su visión sobre la Real antes de llegar: “Jugué contra la Real muchos años. Ha sido un equipo que ha tenido mucho balón y ha sido muy fuerte. Todos los jugadores lo vemos”. Incluso evocó un cruce con la camiseta del Benfica: “Yo en ese momento estaba también en un momento muy bueno (risas). Es mi equipo de corazón. Pero sí, la Real estaba a un nivel muy alto y siempre te fijas y quieres ir”.

Guedes ha estado en tres equipos tras la salida de Valencia: Benfica, Villarreal y Wolves, pero no ha terminado de encajar. "Al estar cedido y también sufrí una lesión, eso no me ayudó; pero ahora ya las cosas cambiaron. Tengo tres años de contrato y estoy muy tranquilo, esperando recuperar mi mejor nivel lo más rápido posible", comentaba el propio Guedes en una entrevista concedida a AS. Sergio Francisco, técnico de la Real, tiene muy estudiadas las capacidades de Gonçalo. Se adapta a cualquier puesto del ataque, tal y como aseguró el propio jugador, al confirmar que se siente cómodo como delantero centro, como segunda punta o en cualquiera de los dos extremos. "Estoy disponible para donde el entrenador quiera", explicaba.