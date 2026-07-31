LALIGA
La Real Sociedad sufre su primera derrota de la pretemporada ante el Toulouse
El conjunto donostiarra no pudo superar al equipo francés en Tarbes y encajó su primera derrota de la pretemporada con goles de Vignolo e Hidalgo
EFE
La Real Sociedad, en su peor encuentro de la pretemporada, encajó este viernes en Tarbes su primera derrota de la preparación al perder por 2-1 ante el Toulouse, de la primera división francesa, en un partido deficiente de los donostiarras.
El conjunto txuri urdin estuvo poco fino en defensa y, producto de su debilidad, llegó el gol de Vignolo. Poco después, Carlos Soler equilibró el marcador con un soberbio tanto de libre directo desde el balcón del área.
Una jugada trenzada del Toulouse en el descuento del primer tiempo, en la que la Real volvió a mostrarse mejorable en defensa, permitió al conjunto francés culminar con un gol de calidad del argentino Santiago Hidalgo y lograr el 2-1.
El segundo tiempo estuvo carente de oportunidades. Ambos equipos se dedicaron a pelear por el dominio del mediocampo y estuvo más cerca el gol de los franceses que el empate de una Real que tuvo su mejor ocasión en un remate de Barrenetxea.
Ficha técnica
2 - Toulouse: Restes; Tape, Nicolaisen, Koumbassa, Diallo; Cásseres, Donnum, Vossa; Hidalgo, Vignolo y Gboho. Jugaron además Russel Rowe, Francis, Amaaouch, Saka, Niflore, Siaka, Schmidt, Bakhouche, Methalie, Bique y Dardake.
1 - Real Sociedad: Marrero; Rupérez, Pacheco, Zubeldia, Javi López; Carlos Soler, Agirre, Zakharyan; Lebarbier, Ochieng y Carrera. Jugaron también Beitia, Marchal, Aihen, Oskarsson, Fraga, Aramburu, Jon Martín, Turrientes, Herrera, Barrenetxea y Sucic.
Goles: 1-0, min. 20: Vignolo. 1-1: Carlos Soler. 2-1, min. 45+3: Hidalgo.
Incidencias: Cuarto encuentro de pretemporada de la Real Sociedad, disputado en el estadio Maurice Trélut, de la localidad francesa de Tarbes, ante 2.000 aficionados.
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