La Real Sociedad quiere romper su mala racha en un escenario difícil

El Real Betis, que el viernes abre la quinta jornada de LaLiga recibiendo a la Real Sociedad (21:00 horas), ha ganado más de la mitad de los encuentros disputados como local ante el equipo donostiarra (33 sobre 61) frente a las catorce derrotas y otros tantos empates concedidos.

La pasada temporada, los béticos vencieron a los hombres dirigidos entonces por Imanol Alguacil, lastrados desde el minuto 20 por la expulsión de Zubeldia -Becker también vio la roja a falta de un cuarto de hora para el final-, gracias a un doblete de Marc Roca y a un tanto de Antony (3-0).

La última vez que Betis y Real Sociedad se enfrentaron en la categoría de plata en el Villamarín, en 2010, decantó el choque para los locales un gol de Emana y el último duelo copero en Sevilla, en los octavos de final de la edición 20/21, fue para el Betis en la prórroga (3-1), gracias a un doblete de Borja Iglesias que deshizo el empate establecido por Canales y Oyarzábal.

De cara al partido, la Real Sociedad buscará romper su mala racha de dos derrotas consecutivas y lograr su primera victoria en esta Liga. Los de Sergio Francisco no están teniendo el mejor arranque, pues son 17º en la tabla con apenas 2 puntos en 4 jornadas.