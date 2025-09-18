Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La Real Sociedad quiere romper su mala racha en un escenario difícil

Este viernes la Real Sociedad visitará el Villamarín en un exigente duelo a domicilio

Mbappé, ante la Real Sociedad

Mbappé, ante la Real Sociedad / Javier Etxezarreta

EFE

El Real Betis, que el viernes abre la quinta jornada de LaLiga recibiendo a la Real Sociedad (21:00 horas), ha ganado más de la mitad de los encuentros disputados como local ante el equipo donostiarra (33 sobre 61) frente a las catorce derrotas y otros tantos empates concedidos.

La pasada temporada, los béticos vencieron a los hombres dirigidos entonces por Imanol Alguacil, lastrados desde el minuto 20 por la expulsión de Zubeldia -Becker también vio la roja a falta de un cuarto de hora para el final-, gracias a un doblete de Marc Roca y a un tanto de Antony (3-0).

La última vez que Betis y Real Sociedad se enfrentaron en la categoría de plata en el Villamarín, en 2010, decantó el choque para los locales un gol de Emana y el último duelo copero en Sevilla, en los octavos de final de la edición 20/21, fue para el Betis en la prórroga (3-1), gracias a un doblete de Borja Iglesias que deshizo el empate establecido por Canales y Oyarzábal.

De cara al partido, la Real Sociedad buscará romper su mala racha de dos derrotas consecutivas y lograr su primera victoria en esta Liga. Los de Sergio Francisco no están teniendo el mejor arranque, pues son 17º en la tabla con apenas 2 puntos en 4 jornadas.

