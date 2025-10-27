La Real Sociedad se queda sin delanteros en el momento más delicado

Sergio Francisco afronta una situación límite en la delantera. La enfermería txuri-urdin vuelve a llenarse justo cuando el calendario aprieta y el técnico necesitaba más recursos ofensivos. Si hace apenas unos días Orri Oskarsson volvió a resentirse de la lesión muscular que arrastra en el recto anterior de la pierna izquierda, ahora el turno es de Jon Karrikaburu, que sufre un problema en el sóleo y estará varias semanas alejado de los terrenos de juego.

El contratiempo llega en un momento especialmente inoportuno. Karrikaburu había dejado buenas sensaciones en los minutos disputados en Vigo frente al Celta, y todo indicaba que podría ganarse un hueco en los planes de Sergio Francisco. El cuerpo técnico valoraba incluso alinearlo de inicio en el duelo copero ante el Negreira, un partido ideal para que el navarro recuperara ritmo y confianza. Su baja trastoca los planes y abre la puerta a Umar Sadiq, quien podría ocupar la punta de ataque si, como parece, Mikel Oyarzabal recibe descanso.

Más allá del partido de Copa, lo que realmente preocupa es el frente liguero. Las lesiones en ataque están dejando a la Real Sociedad sin alternativas y con un banquillo muy limitado. A las ausencias de Oskarsson y Karrikaburu se suman los problemas físicos de futbolistas clave como Oyarzabal y Sadiq, además de los jugadores de banda. Barrenetxea y Guedes arrastran también molestias, mientras que Take Kubo no termina de recuperarse por completo y ha reducido su carga de trabajo en los últimos entrenamientos.

El momento no puede ser peor. La victoria ante el Sevilla del pasado viernes apenas sirvió para aliviar la presión, ya que el encuentro dejó sensaciones preocupantes. El equipo volvió a mostrar una versión espesa, sin ritmo ni claridad en ataque. Ahora, con tantos efectivos fuera de combate, la situación se complica aún más para un entrenador que empieza a tener pocas piezas disponibles en el frente ofensivo.

El problema de las lesiones no es nuevo en el conjunto donostiarra. En las últimas temporadas, los percances musculares se han convertido en una constante que ha mermado el rendimiento colectivo. Este curso no está siendo la excepción. Además de los delanteros, el venezolano Yangel Herrera también permanecerá varias semanas de baja, lo que agrava la falta de efectivos en el centro del campo.

La acumulación de contratiempos médicos vuelve a poner a prueba la profundidad de una plantilla que, hasta ahora, ha ofrecido poco cuando ha tenido que recurrir a los suplentes. Sergio Francisco deberá tirar de ingenio y cantera para recomponer un once competitivo. El reto es mayúsculo: mantener la regularidad en LaLiga mientras la enfermería no deja de sumar nombres.