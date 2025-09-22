La Real Sociedad se queda sin defensa en pleno bache liguero

La Real Sociedad atraviesa un inicio de temporada plagado de dificultades. A la preocupante dinámica liguera —con el equipo aún sin conocer la victoria tras cinco jornadas y situado en la zona baja de la tabla— se le suma ahora un contratiempo que golpea de lleno a la defensa. El regreso de Sevilla, lejos de traer únicamente la decepción por el resultado, dejó también una noticia alarmante: la lesión de Aritz Elustondo.

El central guipuzcoano sufrió un fuerte golpe en una costilla durante el entrenamiento posterior al partido y las molestias no han remitido. Está previsto que las pruebas médicas determinen si existe una fisura, lo que lo dejaría fuera de los próximos compromisos oficiales. De confirmarse, el jugador se perdería el encuentro de este miércoles ante el Mallorca en Anoeta, un duelo que se antoja crucial para intentar salir de la crisis en la que está inmerso el conjunto txuri-urdin.

El técnico Sergio Francisco se enfrenta a un auténtico rompecabezas. Las opciones para recomponer la zaga son muy limitadas. Jon Martín, uno de los jóvenes con más proyección, ya ha viajado con la selección sub-20 para disputar el Mundial de la categoría y no estará disponible en las próximas semanas. A esta baja se suma la de Luken Beitia, del filial, que arrastra molestias físicas y ni siquiera fue convocado con el Sanse en Ipurua, ya que Ansotegi decidió no forzar su participación.

Con este panorama, las alternativas se reducen prácticamente a Igor Zubeldia, fijo en las alineaciones, y a Duje Caleta-Car, cuyo rendimiento hasta el momento ha estado por debajo de lo esperado. La situación se complica todavía más con la ausencia de Kita, también citado por la selección japonesa sub-20.

En este contexto, podría entrar en escena Peru Rodríguez, capitán del filial. El central es una de las referencias de los potrillos y su posible ascenso al primer equipo sería una solución de emergencia, aunque dejaría al Sanse sin su líder en la línea defensiva. La decisión, sin embargo, parece inevitable si la enfermería no ofrece buenas noticias en los próximos días.

La Real se encuentra, por tanto, en un escenario delicado: sin victorias en el campeonato, con la presión clasificatoria aumentando y con una defensa bajo mínimos. El partido frente al Mallorca será una prueba de fuego no solo para medir la capacidad de reacción del equipo, sino también para comprobar cómo logra Sergio Francisco gestionar la escasez de efectivos en una de las posiciones más sensibles. Lo que en otros momentos habría sido un simple ajuste de piezas se ha convertido en una auténtica urgencia que condiciona al equipo justo cuando más necesita recuperar confianza y resultados.