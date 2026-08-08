La Real Sociedad pierde su segundo partido ante el Colonia

La Real Sociedad volvió a tropezar ante el Colonia, de la primera división alemana, tras perder por 2-1 en su segundo partido de preparación ante los germanos. Los locales cobraron ventaja muy pronto, en el minuto 5 de partido, gracias a un tanto de Maina. El atacante del Colonia aprovechó un pase defectuoso de Yangel Herrera a la espalda de la zaga para internarse en el área y batir a Unai Marrero en el mano a mano.

La réplica donostiarra llegó apenas cinco minutos después mediante un rápido contragolpe conducido por Marchal y Soler. El futbolista navarro filtró un balón en profundidad hacia el área que el defensor local Lochoshvili acabó introduciendo en su propia portería en su intento de despeje, devolviendo la igualada al marcador.

En el tramo final del primer tiempo, el delantero islandés Orri Óskarsson tuvo que recibir asistencia médica tras sufrir un codazo dentro del área que le provocó un sangrado y que el colegiado no señaló como penalti. Ya en la segunda parte, a doce minutos del final, el atacante Yacobi, nada más saltar al terreno de juego, conectó un cabezazo a pase de Akumu que supuso el 2-1 definitivo a favor del conjunto germano.

Take Kubo pudo disputar sus primeros minutos de pretemporada tras haber superado su lesión producida en la Copa del Mundo 2026 con Japón.

Ficha técnica:

2- Colonia: Schwäbe; Fürst, Lochoshvili, Simpson, Mensah; Jóhannesson, Krauss, Maina, Bülter; Ache, El Mala. Jugaron además Pauli, Friemel, Akumu, Waldschmidt, Niang, Irmiev, Heskey y Yacobi.

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes, Carlos Soler; Marchal, Barrenetxea y Oskarsson. Jugaron también Take Kubo, Zakharyan, Dani Díaz, Ibai Aguirre, Beitia, Carrera y Javi López. Goles: 1-0, min. 5: Maina. 1-1, min.10: Lochoshvili. (p.p.) 2-1, min.78: Yacobi. Árbitro: Tom Bauer. Amonestó a Krauss y Zubeldia

Incidencias: sexto encuentro de pretemporada de la Real Sociedad disputado en el RheinEnergieStadion de la localidad alemana de Colonia ante 37.000 espectadores.