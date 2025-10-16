La Real Sociedad espera a Yangel Herrera

Yangel Herrera fue uno de los fichajes estrella de la Real Sociedad este verano. Llegado directo desde Girona a cambio de unos 11 millones de euros, el centrocampista venezolano aterrizaba en San Sebastián con la misión de capitanear el centro del campo tras la marcha de Zubimendi, pero todavía no ha podido debutar oficialmente, algo que podría cambiar este domingo ante el Celta a las 16:15h.

Sí participó en el amistoso frente Osasuna del pasado jueves. Lo hizo como titular, pero fue sustituido en el descanso. Primer partido para ir cogiendo ritmo y poder empezar a tener protagonismo en el esquema de Sergio Francisco.

En dicho amistoso, la Real consiguió imponerse al equipo de Lisci por 2-0 con un doblete de Karrikaburu, precisemente con ambos goles en la primera mitad, en la que jugó el centrocampista.

NECESITADOS DE PUNTOS

El conjunto de Sergio Francisco, tras ocho jornadas, se encuentra en una situación más que crítica. Actualmente ocupando la decimonovena posición en la clasificación de LaLiga con tan solo 5 puntos, necesitan empezar a sumar para romper desde ya la mala racha.

Arrancaron con dos empates ante Valencia y Español, pero tras estos dos primeros puntos, solo han conseguido sumar una victoria ante el Mallorca en Anoeta. Ese tanto lo anotó Oyarzabal, quien precisamente viene de ser importantísimo con la selección española.

El delantero del conjunto vasco ha visto portería en los dos partidos que ha disputado el combinado nacional español y ahora, regresa a casa con la misión de capitanear el ataque de los suyos. Pronto, eso sí, podría encontrar un nuevo socio en Yangel Herrera.