La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco

La Real Sociedad hizo oficial el cese de Sergio Francisco tras la mala dinámica de resultados que encadenaba el cuadro txuri-urdin, siendo la derrota - tercera consecutiva - ante el Girona, la gota que colmó el vaso: "La Real Sociedad ha decidido, con efecto a partir del día de hoy, cesar en sus funciones a Sergio Francisco, quien no continuará al frente del primer equipo. El segundo entrenador, Iosu Rivas, tampoco seguirá en su cargo", expresó la entidad donostiarra en un comunicado.

"El club txuri urdin quiere reconocer la profesionalidad, el esfuerzo y el compromiso mostrados por Sergio Francisco, tanto en el tiempo que ha dirigido al primer equipo como en los años que ha pertenecido a nuestro club. En su paso por nuestra cantera, en la que ha estado más de once años como entrenador, ha sido una pieza clave en la última etapa de formación de nuestros canteranos. Además de los ascensos logrados, tanto con el C como con el Sanse, muchos de los futbolistas que están y estarán en el primer equipo han pasado por sus manos en ese camino. La Real Sociedad le desea lo mejor para su futuro personal y profesional. Eskerrik asko, Sergio.", concluyó.

Sergio Francisco tuvo un papel fundamental en última etapa de formación de los canteranos, así como en una academia en la que estuvo más de una década como entrenador. Los resultados, no obstante, no llegaron para una Real cuyo juego tampoco estaba dando sus frutos.

Ansotegui, interino

Jon Ansotegui, actual entrenador del Sanse, será el encargado de asumir las riendas del proyecto de forma provisional en los dos encuentros que restan antes del parón navideño. Imanol Agirretxe será el segundo al mando.

El técnico del filial, logró una gran victoria en Riazor con la Real B (0-3), dirigirá los partidos ante el Eldense y el Levante. La Real cerrará la jornada 16 a un solo punto del descenso.