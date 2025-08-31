La Real Sociedad cierra el fichaje de Yangel Herrera

La Real Sociedad se ha puesto manos a la obra a falta de horas para el cierre definitivo del mercado de fichajes. El conjunto dirigido por Sergio Francisco estaba en busca de un centrocampista y un jugador de zona ofensiva, y está a punto de cerrar ambas incorporaciones. El primero, Yangel Herrera. El futbolista venezolano ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad para su traspaso, según informa Nil Solà.

Yangel estuvo negociando con el conjunto vasco desde hace una semana y tras ultimar algunos flecos contractuales, dejará el Girona tras tres temporadas. El centrocampista pasará este domingo revisión médica con la Real y durante la semana se hará oficial su fichaje.

Yangel Herrera estaba teniendo protagonismo con Michel, a pesar de las lesiones, pero el proyecto de la Real Sociedad le ha terminado de convencer. De esta forma, los de Sergio Francisco cierran una de las dos grandes incorporaciones que esperaban.

Yangel primero y Soler próximamente

El otro fichaje es Carlos Soler. El club ha estado trabajando en paralelo a la incorporación del venezolano. El actual futbolista del PSG recalará a la Real a cambio de ocho minutos de euros y el conjunto parisino se quedará con el 50% de los derechos federativos del futbolista.

Los dos clubes continúan negociando para cerrar el traspaso del futbolista, pero la operación podría cerrarse en las próximas horas.

Dos entradas, una salida (o dos).

A todo esto, para que puedan entrar jugadores, el club necesita dar salida a otros. La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo con el Real Oviedo para la cesión del lateral izquierdo Javi López hasta el final de temporada. El club txuri urdin ha informado, en un comunicado, de que el defensor canario, que no contaba en los planes del técnico, Sergio Francisco, jugará en el club asturiano hasta el final de la temperada 2025-2026.

López llegó traspasado a la Real Sociedad en la pasada campaña tras despuntar en el Alavés, pero en Anoeta no logró asentarse y no ofreció el rendimiento que prometía. En esta pretemporada, el nuevo entrenador de la Real, Sergio Francisco, no ha contado con él por lo que el club ha buscado una cesión para que siga progresando con minutos en Primera División. No se descarta que otro jugador pueda salir, también en calidad de cedido. Entre ellos, Umar Sadiq, que su operación sigue atascada.