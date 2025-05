La Real de Imanol se baja de la ola

Los finales de ciclo siempre son complicados para cualquier club y para la Real Sociedad no iba a ser menos. El equipo atrevido y alegre de ver que Imanol Alguacil empezó a construir hace seis años se ha derrumbado como un castillo de naipes esta última temporada en la que los donostiarras tienen más complicado que nunca poder entrar a Europa de cara al próximo curso.

La marcha del técnico de Orio es cuestión de tiempo, aunque muchos empiezan a asumir que su adiós será de todo menos dulce. A los txuri-urdin les restan tres jornadas para conseguir dar la vuelta a la tortilla y entrar a Europa, una manera perfecta de despedir a un técnico que ha hecho historia con la Real Sociedad.

No hay mejor manera de resumir la temporada de la Real Sociedad que la dolorosa derrota del pasado sábado 4-0 contra el Atlético de Madrid. Un equipo sin ideas ni rastro de la identidad que una vez tuvo naufragó por el Metropolitano a merced de Sorloth, que hizo sangre con la fragilidad de la defensa donostiarra esta pasada jornada.

Una lucha que se complica

Los de Imanol sabían que tenían un duelo complicadísimo si querían agarrarse a la lucha por las posiciones europeas, aunque lo que no esperaban era ofrecer una imagen tan gris como la vista en el campo del Atlético de Madrid. Siguiendo la tónica habitual de lo que va de temporada, los txuri-urdin se quedan a cuatro puntos de Conference League, pero con cuatro equipos por delante en la clasificación y con tres partidos todavía por disputarse. Las opciones de entrar a Europa son escasas.

Atlético de Madrid - Real Sociedad. / JUANJO MARTIN / EFE

Imanol Alguacil, que pondrá punto y final a su etapa de seis años en San Sebastián a final de curso, resumió el sentimiento del equipo en una sola frase: "Hemos caído de esa ola en la que hemos estado seis años y medio y nos está costando salir de la ola", reconoció. "Pero seguimos a falta de tres jornadas y lo vamos a intentar hasta el final. ¿Y si conseguimos los seis, siete puntos que hacen falta? ¿O los nueve? ¿Qué diremos?”, se animó a vaticinar Imanol.

Es cierto que es imposible borrar el legado que deja detrás suyo Imanol en la Real Sociedad, aunque no menos cierto es que esta última temporada puede empañar un poco todo lo conseguido hasta la fecha. Imanol no se mostró preocupado, aunque sí reconoció tener claros sus objetivos: "Mi obsesión es Europa no porque yo me voy, sino por dejar a la Real en Europa, aquí todos estamos centrados en eso, a todos nos interesa, a los que nos vamos, a los que se quedan a los que tiene dudas si van a estar o no… Y lo vamos a intentar hasta el final con todas las fuerzas”.

El equipo volverá al ruedo este martes contra la Real Sociedad, otro de los principales aspirantes a entrar en Europa la próxima temporada. Los donostiarras tendrán un duelo a vida o muerte si quieren seguir vivos en su lucha europea, una manera perfecta de honrar el legado de Imanol en San Sebastián.