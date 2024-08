La Real se cansa del 'tema Zubimendi'

El Liverpool puso el miedo en el cuerpo de la Real Sociedad con el fuerte interés por Martín Zubimendi. El centrocampista español siempre se ha mostrado muy feliz de estar en San Sebastián y aseguró que no iba a salir del equipo.

La marcha de Robin Le Normand unida a la posibilidad de que Mikel Merino fichase por el Arsenal y la situación de Takefusa Kubo, fuertemente tentado por Arabia, dejaban al cuadro 'txuri-urdin' temblando.

A los 25 años, el campeón de la Eurocopa 2024 con España está considerado uno de los mejores pivotes de Europa. Titular indiscutible para Imanol Alguacil e internacional con Luis De la Fuente, Zubimendi no solo ha estado en la agenda del Liverpool. Antes lo estuvo en la del Barça y la del Arsenal, que lo sondearon, pero no consiguieron captar su interés. Por lo menos, tanto como desearían.

Yo que soy partícipe de este proyecto, me da pena dejarlo Martín Zubimendi — Jugador de la Real Sociedad

Para Zubimendi siempre ha habido una opción: quedarse en la Real. "No te lo puedo decir, no lo he pensado. Me siento muy querido, a la gente que yo quiero y, por el momento, lo veo lejos. Valoramos mucho lo de casa, nos sentimos representados y yo que soy partícipe de este proyecto da pena dejarlo", afirmó el pasado mes de junio sobre la posibilidad de marcharse.

60 MILLONES DE CLÁUSULA

Pese a todo, la Real Sociedad se ha cansado de tanto sufrimiento y quiere blindar a su 'crack'. En San Sebastián trabajan en una revisión del contrato del futbolista para evitar que otros equipos, como sucedió con el Liverpool, traten de sacarlo de Anoeta. Con su actual contrato, Zubimendi tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Una cifra importante, pero que no aleja a los mejores equipos del planeta.

Zubimendi disputa un balón ante Isi y Pacha Espino. / EFE

De hecho, si Zubimendi sigue en la Real es porque así lo ha querido el jugador. A la puerta del equipo 'txuri-urdin' han llamado equipos con músculo económico suficiente para abordar operaciones bastante mayores que los 60 'kilos' que vale.

Además de recompensar su lealtad y su gran trabajo sobre el césped convirtiéndolo en uno de los mejores pagados de la plantilla, buscarán aumentar su cláusula de rescisión, aunque no hay nada asegurado. Zubimendi está actualmente vinculado a la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2027, es decir, por las próximas tres temporadas. La Real tratará de atarlo hasta 2030 o 2031.