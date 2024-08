Kubo, sobre su fichaje por el Barça: "Mis padres hicieron todo lo posible"

Take Kubo está en el mejor momento de su carrera. El jugador japonés ha encontrado su sitio en la Real Sociedad y se ha convertido, por méritos propios, en una de las grandes figuras de LaLiga. El extremo txuri-urdin ha sido tentado en el mercado de fichajes por grandes clubes europeos, como es el caso del Liverpool y equipos de Arabia Saudí. Pero todo hace indicar que finalmente seguirá en la entidad de San Sebastián.

Para encontrar esta regularidad en la Real Sociedad, antes ha tenido que probar suerte como cedido en diferentes equipos. En declaraciones para 'France Football', ha repasado su carrera y el actual momento que vive. Afirma que su etapa como cedido no fue nada fácil: "Las cesiones son difíciles. No culpo a los clubes porque en realidad todo dependía de mí. Al final me ayudó más tarde. Me encantaba jugar en Mallorca. Luego en Getafe, por ejemplo, aprendí a cortar líneas de pase, a defender".

Uno de los momentos clave en el inicio de su carrera fue su fichaje por el FC Barcelona. El extremo repasa cómo fue su incorporación a las categorías inferiores del club azulgrana: "Para triunfar en el fútbol también hay un elemento de suerte. La mía era que el Barça organizara un campus en Japón. Me apunté, me nombraron mejor jugador y a partir de ahí pasó todo. A mis padres les dije que quería ir a jugar a España e hicieron todo lo posible para que pasara". Kubo también recuerda su experiencia en La Masía: "Es un lugar único y especial. El entrenamiento fue muy divertido. Era estudios, luego fútbol, fútbol, luego estudios... Fue así todos los días, hasta que tuve que volver a Japón. Tuve algunos problemas para aprender el idioma, pero rápidamente me integré a la cultura española. Aquí la gente está mucho más cerca de ti, habla mucho contigo..."

Ahora ya en la Real, Kubo ha encontrado su sitio. El extremo tiene una regularidad gracias a, como no podía ser de otra manera, Imanol Alguacil: "Tengo su confianza. Durante el primer partido de la temporada pensé que estaría en el banquillo, pero el entrenador me puso de titular y marqué el único gol del partido (1-0 ante el Cádiz, 14 de agosto de 2022). El público, el staff y el equipo me dieron su confianza y sentí que debía devolvérsela. A partir de ahí crecí como futbolista," afirma el de Kawasaki.

"QUIERO CONVERTIRME EN UNO DE LOS MEJORES DEL MUNDO"

El extremo, ahora, es uno de los jugadores clave, no solo de su equipo, sino de toda la competición. Kubo no tiene ningún tipo de reparo en afirmar que es uno de los mejores futbolistas del campeonato: "Acabo de alcanzar un hito al convertirme en uno de los mejores jugadores de La Liga. El próximo será intentar convertirse en uno de los mejores del mundo. Para eso, como dice mi entrenador, tengo que superar un hito estadístico. La temporada pasada únicamente marqué siete goles. Mi récord es nuevo. Todavía me falta ese pequeño detalle. Quiero mejorar esto porque al final las estadísticas permanecerán. Cuando llegue allí, se me abrirá otra puerta".

Take Kubo celebra su gol ante el Athletic / EFE

Uno de los momentos más 'virales' de la pasada temporada fue la mítica cerebración de Kubo en el derbi que Real Sociedad ganó en el Reale Arena contra el Athletic Club. El extremo afirma que tan solo fue una apuesta con un compañero y nunca quiso faltarle el respeto al rival: "Fue una apuesta... Mi compañero Aritz Elustondo, el tipo más divertido del vestuario, me dijo que yo no tenía los cojones, como dicen en España, para celebrar así. Entonces cuando marqué, lo hice. Lo lamento un poco porque, aunque se viralizó y la gente se rio, no gustó a la afición bilbaína. No quería burlarme de ellos. Mi padre siempre me decía que respetara a mi rival por encima de todo, en la victoria o en la derrota. Este es el consejo más valioso que podría haberme dado. ¡Así que lo siento!", concluye.