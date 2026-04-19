El pueblo de Unai Marrero, héroe de los penaltis en la Copa del Rey: un paraíso vasco con un mítico santuario y un viejo tren a vapor con asientos de madera

Unai Marrero, el hombre de moda. De ser un completo desconocido para muchos a convertirse en el gran protagonista de la final de la Copa del Rey. El guardameta de la Real Sociedad ya fue clave para llevar a su equipo a La Cartuja y ayer firmó una actuación épica en la tanda de penaltis, al detener los dos primeros lanzamientos de Alexander Sørloth y Julián Álvarez, para darle el título a la Real Sociedad.

Aunque Remiro aún tiene cuerda para rato, Marrero viene apretando fuerte para consolidarse en la portería de la Real Sociedad. Desde ayer por la noche, muchos se han interesado en conocer la vida privada del guardameta y, aunque es muy discreto, sí se sabe que es de Azpeitia, uno de los pueblos más bonitos del País Vasco.

La localidad es conocida popularmente por su famoso santuario, el Santuario de Loyola, ubicado a menos de dos kilómetros del centro. Se trata de un conjunto arquitectónico y religioso que se levantó alrededor de la casa natal de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y considerado "el vasco más universal", según describen en Turismo de Euskadi.

No es lo único destacable de Azpeitia, ya que en su casco antiguo se encuentran la iglesia de San Sebastián de Soreasu, de origen medieval, el Palacio Antxieta, el Hospital de la Magdalena, la ermita, así como las casas Enparan y Basozabal.

Allí se puede disfrutar de una jornada completa, por ejemplo dando un paseo junto al río Urola, ya que Azpeitia es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Como es habitual en muchos pueblos del País Vasco, existen senderos que conducen a cimas espectaculares, como las de los montes Xoxote, Erlo o Kakueta.

Río Urola / Archivo

En Azpeitia también es típico acudir a bares para degustar los tradicionales pintxos y platos regionales del País Vasco, como el marmitako o el chuletón, siempre acompañados de sidra.

Sin embargo, el plan estrella es el Museo del Ferrocarril de Azpeitia, el más importante de la localidad y uno de los más reconocidos de su tipo en Europa. Cuenta con una colección de más de 60 trenes antiguos restaurados, además de exhibir uniformes ferroviarios y relojes de estación, entre otros objetos.

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Entre abril y noviembre, es posible recorrer el maravilloso Valle de Urola a bordo de un antiguo tren de vapor. Azpeitia es una localidad que vio nacer al nuevo ídolo de la Real Sociedad: Unai Marrero.