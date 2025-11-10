Ni un Primera ni un Segunda: Los siete posibles rivales de la Real Sociedad en el sorteo de Copa del Rey

La Real Sociedad ya tiene claro quiénes pueden ser sus oponentes en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26. El sorteo se llevará a cabo este martes en la sede de la RFEF, en Las Rozas, a partir de las 13.00 horas, y este lunes el organismo federativo ha confirmado el formato que se venía manejando: se mantiene el criterio de proximidad geográfica, pero ahora dividido únicamente en dos grandes grupos, Norte y Sur, en lugar de los cuatro habituales.

El cuadro txuri urdin ha quedado encuadrado en el grupo 1, junto a otros 27 equipos de diferentes categorías que continúan en competición. En ese bloque se encuentran Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona como representantes de Primera División. De Segunda figuran Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra.

Desde Primera RFEF entran Racing de Ferrol, Ponferradina, Sabadell y Pontevedra. De Segunda RFEF lo hacen Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus Reddis y Ebro, además del Portugalete desde Tercera y el Ourense como campeón de la Copa Federación, estos últimos con su propio bombo al estar el conjunto gallego en Primera RFEF.

Sin embargo, por el diseño del sorteo la Real no podrá medirse ni a equipos de Primera ni de Segunda División en esta ronda. Primero se emparejará al Ourense con un Primera. Después se sorteará el rival del Portugalete. A continuación, los cinco equipos de Primera restantes se cruzarán con cinco equipos de Segunda RFEF.

Eso deja a la Real con siete posibles adversarios y varios destinos sobre la mesa: Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus Reddis, Ebro, Portugalete o Ourense. El duelo será a partido único, a domicilio, el miércoles 3 de diciembre. No hay margen para otra fecha, ya que los de Imanol jugarán el sábado 6 en Vitoria un encuentro de Liga y llegarán de recibir al Villarreal el domingo 30 de noviembre.